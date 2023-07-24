金融市場備戰超級央行周

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球金融市場本周同時遭遇「超級央行周」與「超級財報周」美、歐、日央行本周都將召開決策會議，美歐預料將再升息1碼，日本估按兵不動，但市場重點在之後的決策展望。標普500指數約三分之一成分企業都將公布上季財報，消費品和科技巨擘尤其是重頭戲。

美國聯準會（Fed）預定台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，市場預期將升息1碼，提高聯邦資金利率區間至5.25%~5.50%。經濟學者認為Fed較可能維持緊縮偏向，主席鮑爾及其他官員可能會強調，如果須避免通膨再度上升，不排除年底前再次升息。

美國通膨雖已減緩，但Fed認為還不夠快。美國28日將公布Fed關注的通膨指標6月個人消費支出（PCE）平減指數，年升幅料將陡降至3%，核心指標月升0.2%，有望強化市場的軟著陸預期。

歐洲央行（ECB）27日幾乎確定再升息1碼，提高存款利率至3.75%，市場關注總裁拉加德透露的決策展望，她預料將表示9月決策取決於數據，強調短期內不會降息。經濟學者認為，ECB 7、9月將各再升息1碼。

80%以上的分析師都預期，日本銀行（央行）28日將維持現行政策，但日本通膨維持高檔將使日銀上修今年的通膨預估，觀察家認為日銀10月公布通膨預測時，可能就是改變超寬鬆政策的時機。此外，印尼央行本周預料將按兵不動，智利央行可能降息3碼、開始寬鬆循環，國際貨幣基金（IMF）25日將公布世界經濟展望（WEO）更新報告。

本周另一重點為財報季，標普500指數將有166家成分企業、道瓊工業指數的12家發布上季財報，除微軟、Google母公司字母、臉書母公司Meta、英特爾等科技大咖，還有麥當勞、可口可樂、寶鹼、雀巢等消費品巨擘，以及埃克森美孚和雪佛龍等油氣巨頭、路易威登與開雲等精品巨擘季報。

通膨 央行 升息

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