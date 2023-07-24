極端高溫重塑經濟活動

隨著全球熱浪將更頻繁發生、威力也更強大，未來極端高溫可能會成為新常態，英國金融時報（FT）形容世界進入「極端高溫時代」，將影響許多產業，重塑經濟活動，許多企業也正準備調整營運，以適應新環境。

FT指出，極端高溫會威脅經濟的原因之一，是酷暑讓人難以工作。聯合國國際勞工組織（ILO）預測，熱到無法工作、或熱到放慢工作速度，到2030年將使世界每年損失逾2%的總工時。C40聯盟氣候韌性主管布瓦特說，今日城市內約有2億人面臨極端高溫的風險，2050年時這個數字預計會成長七倍。

酷暑衝擊各產業。英國皇家特許建造學會（CIOB）的芮斯－伊凡斯說，建築業可能是需要激烈改變的領域之一。高溫會讓鋼材變形，混凝土也會更難處理，並更快凝固，導致混凝土更易斷裂，衝擊到強度和持久性。另一個風險是混凝土在能夠澆置之前，便已變質。

芮斯－伊凡斯指出，這些會增加建築業的額外成本。企業重買建材，可能須和其他公司搶料，將拉高價格。而工程延宕也會推升成本，例如未在約定期限完工需繳罰款。

製造業也面臨巨變。英國機械工程師學會（IMechE）的肯特說，工廠和倉庫的設計不適合現在和未來的高溫。高溫可能降低工廠設備的效率，或更容易損壞，將拉高營運成本。極端高溫也正迫使航空業者減少乘載的燃料、行李載重，甚至限制乘客人數，以維持飛機起飛。

同時，高溫也讓水資源蒙受巨大壓力，工業需要水來降溫或運輸，這是一大問題。萊茵河是歐洲最重要的水道之一，過去五年有三年陷入低水位，干擾沿岸公司的作業。氣候諮詢商E3G計畫主管萊納說：「長期以來，工業依河而建」，如今是否應繼續如此打上問號。

對農業來說，酷熱會削減作物產量，提高價格和糧食安全隱憂。洛克斐勒基金會復原力中心（Arsht-Rock）研究發現，高熱讓玉米每年損失7.2億美元營收，2030年損失估計將增至17億美元。

為了適應新環境，希臘2021年指派首位管理高溫的熱浪首長，西班牙今年稍早表示將禁止極端高溫時的戶外工作。

一些企業在動物收容所和員工辦公室噴灑水氣降溫，其他業者則改變工時，比方說提早或延後工作時段，以避開炙暑。