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你丟她撿？「女股神」伍德加碼大買台積電ADR

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
方舟投資創辦人伍德，有「女股神」之稱。路透
方舟投資創辦人伍德，有「女股神」之稱。路透

財經網站MarketWatch報導，「女股神」方舟創新創辦人伍德（Cathie Wood）旗下基金再度加碼台積電ADR，這次增持幅度將近20%。

報導指出，方舟自動化科技與機器人ETF（代碼：ARKQ）賣出價值近300萬美元的通用汽車（GM）持股，同時加碼大約等值的台積電ADR。

根據20日晚間揭露的資料，這檔方舟基金賣出72,519股通用持股，相當於該ETF持股的19.3%。根據20日收盤股價每股39.26美元計算，這回售出的通用持股價值約285萬美元。

同時，該ETF買進28,909股台積電ADR，依據20日收盤價97.86美元計算，約值283萬美元，持股提高19.9%。

截至21日止，該ETF總計持有37檔股票，其中台積電名列第23大持股，通用排名第31大。最大持股仍是電動車大廠特斯拉（Tesla）和UiPath。

台積電20日發布第2季財報，利潤率低於預期，股價應聲重挫5.1%。同日，通用股價小漲0.1%。

今年來，方舟自動化科技與機器人ETF大漲39.9%，是美股標普500指數同時期漲幅18.1%的兩倍多。

台積電 美股

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