快訊

特斯拉股價摔10%！馬斯克財富蒸發200億美元 首富地位不變

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

台積電開跌19元！台股早盤跌逾300點失守萬七關

特斯拉股價摔10%！馬斯克身價一夜蒸發200億美元 首富地位還保得住

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉股價20日重挫近10%，馬斯克的財富一夜蒸發逾200億美元。路透
特斯拉股價20日重挫近10%，馬斯克的財富一夜蒸發逾200億美元。路透

馬斯克的身家周四（20日）蒸發203億美元。稍早之前，特斯拉（Tesla）表示，可能必須繼續調降電動車售價，引發這支股票暴跌。

特斯拉股價在紐約下跌9.74%至每股262.90美元，創4月20日以來最大跌幅，因該公司警告，已然縮水的獲利還會進一步受挫。一連串的降價促銷之舉讓這家電動車大廠的毛利率大受打擊，在第2季降到四年低點。特斯拉執行長馬斯克說，如果利率持續攀升，特斯拉將不得不再降價。

馬斯克財富因此大縮水到2,344億美元，慘烈程度是彭博億萬富豪指數編纂以來的第七名，並進一步縮小全球前兩大富豪，他與奢侈品巨擘LVMH集團董事長兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）的差距。不過，馬斯克仍然比阿諾特的身家多出約330億美元。

財富嚴重縮水的美國科技大佬不只馬斯克一人。以科技股為主的那斯達克100指數下跌2.3%，亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）、甲骨文的艾里森（Larry Ellison）、前微軟執行長鮑默（Steve Ballmer）、Meta平台的祖克柏格（Mark Zuckerberg），以及Alphabet聯合創始人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），身家多多少少都受創，合計蒸發掉208億美元。

現年52歲的馬斯克財富主要來自他握有的特斯拉的股權，以及他對旗下太空事業SpaceX和社群平台推特（Twitter）的持股。截至周三，他今年財富增加大約1,180億美元, 因為特斯拉今年漲幅136%，就算周四吐回逾200億美元，也無礙他全球首富的身份。

74歲的阿諾特今年財富由390億美元膨脹到2,012億美元。因為總部在巴黎的LVM集團股價今年來勁揚26%。 

馬斯克 特斯拉 財富 首富

延伸閱讀

「女股神」伍德眼明手快！特斯拉法說會前殺出逾7萬股

比台灣便宜逾三成 特斯拉在這國開賣Model Y 起價136萬

特斯拉計畫擴建柏林廠　將成為德國最大汽車生產重鎮！

7/20【早晨財經速解讀】AI行情結束?仁寶 宏碁跌停 英業達 廣達重挫 蘋果再創新高價

相關新聞

特斯拉股價摔10%！馬斯克身價一夜蒸發200億美元 首富地位還保得住

馬斯克的身家周四（20日）蒸發203億美元。稍早之前，特斯拉（Tesla）表示，可能必須繼續調降電動車售價，引發這支股票...

談7月下周升息 Fed前主席柏南克：可能是最後一次

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期中的Fed下周升息，可能是本輪緊縮行動中的最後一次...

「女股神」伍德眼明手快！特斯拉法說會前殺出逾7萬股

在特斯拉上季財報顯示利潤率下滑、執行長馬斯克坦承汽車工業面臨「動盪時期」，讓看壞該股後市的空方士氣大振。但有「女股神」之...

蘋果iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 恐致上市恐供貨不足？

美國科技新聞網站The Information周四（20日）報導，蘋果公司今年將發表的新款智慧手機iPhone 15系列...

美3大航空公司第2季財報亮眼 亞洲貢獻大「中國大陸例外」

日經報導，強勁的國際旅遊需求使美國三大航空公司上季繼續享受疫後繁榮，營收創歷史新高。而秋季能否保持動能，關鍵可能在亞洲。...

美元走升 美初領失業金人數減少提高市場升息預期

美元兌一籃子貨幣周四（20日）上漲，因數據顯示美國上周初請失業金人數意外下降，凸顯出勞動力市場具有韌性，這使得市場預期若...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦