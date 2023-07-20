馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報五大重點一次看

特斯拉19日在美股盤後公布上季財報，盤後股價一度重挫5%。以下是財報與執行長馬斯克在投資人會議上談話的重點整理：

1.營收創新高

核心汽車事業上季營收成長46%至212.7億美元，季增率約6.5%；整體營收成長47%至249億美元，創新高也優於預期。

2.利潤率下滑

整體毛利率為18.2%，是16個月來最低；營業利益率下滑至9.6%，連續第三季下滑並降至五季來最低。這反映連續降價措施已傷害利潤。

3.有可能進一步降價

馬斯克表示，犧牲利潤換取銷量是「合理的」。如果經濟環境惡化，特斯拉將進一步降價。

4.投資超級電腦Dojo計畫

馬斯克宣布，特斯拉到2024年底前將支出10億美元投入內部自研的超級電腦Dojo計畫。消息拖累股價盤後重挫逾4%。投資人也對特斯拉利潤率下滑感到不滿。

5.重申全年交車數與皮卡Cybertruck今年交車

特斯拉重申今年交車180萬輛目標，但預期第3季工廠升級，生產暫時略減。另外，皮卡Cybertruck已經在生產中，預定今年交車，但馬斯克沒有提到更具體的交車時間。