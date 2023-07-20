大陸、日本 大幅拋售美債

美國財政部十八日公布今年五月的國際資本流動報告（TIC）顯示，日本和中國大陸這兩大美債持有國同時大幅拋售美債，市場分析認為美債違約的疑慮是可能是主因。而大陸在減持美債同時，則連續八個月增加黃金儲備，世界黃金協會統計，大陸央行今年截至五月底增持八十一點八噸黃金，排名全球首位，也是今年來全球黃金增持量最多的國家。

大陸五月減持二二二億美元美國國債至八四六七億美元，為二○一○年五月以來近十三年最低水準，但仍為美國第二大債主。日本仍是美國以外最大的美債持有國，五月減持三○四億美元，持有一點○九七兆美元，減持規模為去年十月以來最大；日本去年多數時間都在拋售美國公債，以幫助提振疲軟的日圓。

分析指出，大陸減持美債可能是用於干預匯市，也可能出於地緣政治考量。以美國前五大海外債主來看，僅排名第五的盧森堡增持十七億美元，排名三、四名的英國與比利時也都減持美債。此外，台灣五月也減持四點七億元美元，連續第二個月減持，為美國第十大債主國。

為何外國投資者對美債缺乏興趣？市場分析認為美債違約的疑慮可能是主因。美國國債市場五月籠罩在債務上限僵局，且可能導致美債違約疑慮。雖然美國兩黨六月初達成協議，但仍令投資者卻步。

面對美債的潛在風險，大陸積極「去美化」，一手拋售所持美債，另一手則大舉買進黃金儲備。世界黃金協會日前發布央行黃金儲備調查顯示，七成一的受訪央行認為，全球央行的黃金持有量將在未來十二個月增加。顯示增持黃金儲備是全球多數央行的共識。

世界黃金協會表示，地緣政治問題懸而未決，加上對通膨、利率和市場前景等影響，這些因素成為多個央行關心的焦點。面對這些趨勢和不斷變化的投資環境，央行購金需求可能會繼續保持強勁。