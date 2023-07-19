快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

搶賺機票錢！美國聯合航空 增加台北等亞洲線航班

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯合航空（United Airlines）將增加飛航台北、東京、馬尼拉航班。 路透
美國聯合航空（United Airlines）將增加飛航台北、東京、馬尼拉航班。 路透

美國聯合航空（United Airlines）未來幾個月將增加更多亞洲航班，希望推升國際長程航線的收入。新冠疫後，長程國際航線協助航空公司重新獲利。

航空公司高階主管表示，今年國際旅行訂位大增，旅客報復性地規劃在疫情封控期間不能進行的長距離旅行，航空公司已在增加航班回應市場需求。

聯合航空全球網路規畫與聯盟副總裁Patrick Quayle說：「總體來看，現在太平洋沒有比大西洋強勁的話，也是差不多強。」4月時，聯航已宣布飛紐西蘭與澳洲的新航班，現在再為亞洲地區加碼，自10月29日起，聯航將增加第二班由舊金山直飛台北的航班。另外，在洛杉磯飛東京羽田機場之外，聯航將恢復飛成田機場的航班。Quayle表示，日本線在今年稍早日本解除旅行限制後，需求一直暢旺。

同樣自10月29日起，聯航每天由舊金山直飛菲律賓馬尼拉，成為唯一由美國大陸出發、中途不停靠，直達菲國首都的美國航空公司。這個航班，將以最大的飛機波音777-300E來飛航。

中國大陸市場則仍具挑戰，成長受限。Quayle表示，還不考慮恢復新澤西紐華克自由國際機場飛往香港的航班，但每天會有三航班從洛杉磯、舊金山直飛香港。

聯航與美國其他航空公司正在與美國政府溝通，協商如何與中方協商將航空加回來。根據航空資料公司Cirium的數據，今年6月到8月底，美中之間安排的航班有312班，疫情前的2019年，航班數量超過4,800班。

東岸的紐華克自由國際機場因為夏季氣候惡劣、壅塞和人力短缺，聯航正在考慮減少班機，但不影響國際航線營運。

航班 聯航 舊金山

延伸閱讀

聯合航空10月30日增班台北-舊金山 每周航班達14班

川普稱台灣搶走美國半導體工作 郭台銘：和平是經濟繁榮的基礎

邱臣遠：政府將台美21世紀倡議包裝成類BTA並不恰當

U19世青女籃／遭衛冕軍美國震撼教育 中華隊淘汰賽遇地主

相關新聞

南韓明年最低工資上調2.5%！時薪至少約240元台幣起跳

南韓最低工資委員會19日表示，南韓已決定最低薪資明年調升2.5%，調幅為三年來最小，此時正面臨經濟成長減緩與高通膨的環境...

高溫影響收成！橄欖油價格恐上升 業者苦稱「今年糟糕了」

受到歐洲高溫影響，橄欖收成連續2年不好。全球橄欖油生產重鎮西班牙表示，預期產量可能無法趕上需求，也將造成價格上揚，讓業者叫苦連天。 今年產量僅微幅增加

生活逐漸失色！除了戰爭 還有「2原因」讓歐洲人愈來愈窮

歐洲因人口老齡化、重視公餘休閒與勞權意識以致經濟和產能趨緩的沉痾，在先後遭遇新冠疫情與俄烏戰爭後加速惡化，歐洲人現正步入...

ASML上季訂單額大增20%超預期 DUV設備供不應求

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第2季訂單成長且優於分析師預估，反映其晶片製造設備的需求上升，這也為半導體市場的不...

擺脫仰賴半導體 南韓將透過減稅力拚生物製藥

南韓產業部周三表示，將擴大對生物製藥業減稅，力爭到2030年成為全世界首屈一指的生物製藥生產國。

歐盟官員：亞洲管制AI力道要加強

歐盟有意推人工智慧(AI)管制法案，亞洲各國仍在觀望。歐盟官員為了提倡保護民眾隱私不受AI技術侵害，日前拜訪包括日本與新加坡等國家，根據官員指出，亞洲各國面對AI的發展抱持樂觀，對於管制與否則在觀望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦