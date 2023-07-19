搶賺機票錢！美國聯合航空 增加台北等亞洲線航班

美國聯合航空（United Airlines）未來幾個月將增加更多亞洲航班，希望推升國際長程航線的收入。新冠疫後，長程國際航線協助航空公司重新獲利。

航空公司高階主管表示，今年國際旅行訂位大增，旅客報復性地規劃在疫情封控期間不能進行的長距離旅行，航空公司已在增加航班回應市場需求。

聯合航空全球網路規畫與聯盟副總裁Patrick Quayle說：「總體來看，現在太平洋沒有比大西洋強勁的話，也是差不多強。」4月時，聯航已宣布飛紐西蘭與澳洲的新航班，現在再為亞洲地區加碼，自10月29日起，聯航將增加第二班由舊金山直飛台北的航班。另外，在洛杉磯飛東京羽田機場之外，聯航將恢復飛成田機場的航班。Quayle表示，日本線在今年稍早日本解除旅行限制後，需求一直暢旺。

同樣自10月29日起，聯航每天由舊金山直飛菲律賓馬尼拉，成為唯一由美國大陸出發、中途不停靠，直達菲國首都的美國航空公司。這個航班，將以最大的飛機波音777-300E來飛航。

中國大陸市場則仍具挑戰，成長受限。Quayle表示，還不考慮恢復新澤西紐華克自由國際機場飛往香港的航班，但每天會有三航班從洛杉磯、舊金山直飛香港。

聯航與美國其他航空公司正在與美國政府溝通，協商如何與中方協商將航空加回來。根據航空資料公司Cirium的數據，今年6月到8月底，美中之間安排的航班有312班，疫情前的2019年，航班數量超過4,800班。

東岸的紐華克自由國際機場因為夏季氣候惡劣、壅塞和人力短缺，聯航正在考慮減少班機，但不影響國際航線營運。