力拓、淡水河谷全年產量預估不變 鐵礦砂行情恐有壓

礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）19日預估，全年出貨量將在該公司預測區間的上緣，巴西淡水河谷（Vale）也維持全年產量預測不變。分析師指出，鐵礦砂市場供應充沛，可能對下半年行情造成壓力，新加坡鐵礦砂8月期貨價格19日盤中應聲跌1.3%。

全球最大鐵礦砂生產商力拓第2季鐵礦砂出貨量比去年同期下滑1%至7,910萬公噸，少於分析師預估，主要受澳洲丹皮爾（Dampier）港規劃維修與一項火車脫軌事件影響，而且「中國經濟復甦已不如市場原先預期，雖然寬鬆貨幣政策，房市不景氣持續抑制經濟，消費者也維持審慎」，中國大陸鋼鐵需求在第2季遭遇「持續的逆風」，「先進經濟體的製造業數據顯示進一步趨緩，且仍有衰退風險」。

不過，力拓最新的皮爾巴拉（Pilbara）古戴德利（Gudai-Darri）鐵礦砂礦場開始持續全能運轉，各營運上季鐵礦砂產量比去年同期增加3%。力拓上季鋁產量年增11%至81.4萬噸，銅產量則下滑1%到14.5萬噸。

力拓也說，中國大陸房市憂慮上季舒緩，在北京承諾將推出提振成長的政策後，有望改善。該公司預估，全年鐵礦砂出貨量將處於3.2億~3.35億公噸的預測區間上緣。澳洲調降加拿大鐵礦砂公司部門的鐵礦砂指引，原因是魁北克省發生森林大火，且可能進一步影響產量預估。

巴西淡水河谷上季鐵礦砂產量也年增6.1%至7,870萬公噸，高於市場預期，且季增近18%，全年產量預估則維持在3.1億~3.2億噸區間。

然而，巴西淡水河谷上季銷售量約略持平在6,330萬噸，RBC分析師團隊指出，因為鐵礦砂第2季常有強烈的季節需求，積累庫存相當反常。RBC分析師布洛達指出鐵礦砂市場似乎供應充沛，下半年價格可能走弱。新加坡含鐵量62%的鐵礦砂8月期貨，19日盤中跌1.3%至每噸112.25美元。

此外，力拓調降其他大宗商品的產量預估，氧化鋁今年產量將較於740萬~770萬噸，低於之前預期的770萬~800萬噸，指稱昆士蘭的氧化鋁事業已在執行改善廠房穩定度和生產率的計畫。

力拓說，鋁土礦（bauxite）產量預料將在先前預估區間的下緣，因為澳洲Weipa營運遭遇高於平均的降雨影響；最新的精煉銅產量預估區間為16萬~19萬噸，也少於前估的18萬~21萬噸，原因是其美國Kennecott煉鋁廠重建導致成本高於原先預期。

力拓執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）說，上季調降產量預測，「凸顯我們還有遠更多的工作要做」。力拓將在26日發布上半年獲利。雪梨Barrenjoe資源研究部門主管羅考克認為，力拓全年鐵礦砂產量預期穩健，是好消息，但調降其他商品產量預期，可能略為令人失望。