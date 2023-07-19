台積電ADR跌1.6% 仍較台北交易溢價近10%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.6%，收在103.15美元，仍較台北交易股票（2330）溢價近10%。費城半導體指數同日小漲0.1%。

美國股市道瓊工業指數連七日上漲，創下兩年多來最長漲勢，美國銀行和摩根士丹利財報推高金融股，人工智慧（AI）概念股也重拾漲勢。道瓊工業指數上漲366.58點，收在34,951.93點，漲幅1.1%，連續七個交易日收高，是2021年3月來最長一波連漲之勢，且創下2022年4月以來的最高收盤水平。標普500指數上漲32.19點，漲幅0.7%，至4,554.98點。那斯達克綜合指數漲108.69點，漲幅0.8%，至14,353.64點。

微軟大漲近4%，創下359.49美元的收盤新高價。該公司宣布將提高帶有新的AI功能Office軟體的收費。輝達（Nvidia）也上漲2.2%。

台灣加權股價指數周二下跌106.38點，收在17,227.91點，台積電跌1.7%收在581.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.81 -0.85 116.00 9.32

中華電 CHT 113.96 -0.97 115.00 -0.90

台積電 TSM 638.87 -1.57 581.00 9.96

聯電 UMC 48.62 -1.26 48.20 0.87

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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