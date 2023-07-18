美國太陽能供應鏈緩解 合約電價三年來首次回跌

美國第2季太陽能電力合約價格比第1季微跌1%，是三年多來首次下跌，主因太陽能板供給壓力緩解，以及「通膨削減法（IRA）」刺激太陽能開發計畫增加。

路透報導，美國太陽能業三年來持續受到供應鏈混亂、通膨升高及進口關稅的威脅，營運困難，但現在已經出現轉機。

再生能源追蹤業者LevelTen Energy公司指出，太陽能電價跌幅雖小，但可能代表太陽能產業的營運環境已經到了轉捩點；「跌幅雖相對不大，但過去三年間價格下跌是難以想像的事」。第2季的合約價格與去年同期相比，仍高出25%。

報導指出，同期間，風電合約價格仍上漲13%。風電需求強勁，但由於審批過程漫長，且電力送上電網的設備成本高昂，使新開發計畫困難重重。