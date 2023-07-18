亞幣走弱 日韓齊跌

經濟日報／ 記者陳美君賴錦宏／綜合報導

中國大陸第2季GDP不如預期，人民幣匯率急貶，成為拖累亞洲貨幣下挫的「震央」。中央銀行統計顯示，美元指數昨（17）日上漲0.04%，主要亞幣普遍走貶，美元指數也一度回升到100關卡之上。

台灣主要貿易對手國貨幣韓元小貶0.06%，日圓匯率貶0.32%，星元貶0.16%，新台幣及人民幣跌勢較重，分別貶值0.51%、0.55%。因為亞幣普遍弱勢，美元指數17日早盤回升到100.13，一度重回100關卡之上。

人民幣17日兌美元在岸價跌破7.17，離岸價跌破7.18。但中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣匯率可能已下探階段性底部。下一步走勢仍要看大陸下半年經濟回升情況，也要密切關注外部環境變化。

中國大陸經濟基本面表現疲軟，導致人民幣利率、匯率表現均不如美元，外匯投資人也持續減碼人民幣存款。中央銀行昨日公布，6月全體國銀人民幣存款餘額跌至人民幣1,663.24億元，月減人民幣33.2億元，連11月下滑並為九年半新低。

央行外匯局副局長洪櫻芬昨日指出，人民幣存款減少，主要是電子業支付三角貿易人民幣貨款，致人民幣存款減少。6月不論法人或個人，人民幣定存或活存均較前一個月減少。洪櫻芬坦言，人民幣存款利率跌至1%、2%，比美元定存動輒4%、5%低了許多，且不僅存款利率低於美元，人民幣匯率也不如美元強勢。

人民幣匯率 美元指數

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