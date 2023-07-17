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飛天車市場將至 法規、技術成待突破

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
Alef Aeronautics開發的飛行汽車已成功試飛，並獲得美國聯邦航空管理局（FAA）的「特殊適航證」。（Photo by Alef Aeronautics）
Alef Aeronautics開發的飛行汽車已成功試飛，並獲得美國聯邦航空管理局（FAA）的「特殊適航證」。（Photo by Alef Aeronautics）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

美國企業已經開發出飛天車模型並成功試飛，還獲得美國聯邦航空管理局的特殊飛行許可，但要飛天車商業化還有一段路要走！目前飛天車所需要的組件仍有待開發，加上噪音、行車安全等問題也需要法規設計。

飛天車獲得許可

BBC》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）6月12日頒發「特殊適航證」給企業Alef Aeronautics開發的飛行汽車，允許該交通工具在限定地點飛行進行展覽、研究和開發，為飛天車發展創下一個里程碑。

「先進空中運具」（Advanced Air Mobility）指的是，在高度自動化的狀況下，以飛行的方式進行載客或載貨的交通工具，也包括科幻電影中常見的飛天車。先進空中運具將不受基礎設施或路面交通的阻塞，能進行更高速的運輸。

根據《Alef Aeronautics》官網資料，他們於2019年就創建了第一款飛天車模型Model A，該車輛可容納兩名乘客，飛行里程為177公里，且能如同直升機般垂直升空，不需要額外的跑道，且已經向部分投資者進行飛行測試。

法規成最大挑戰

然而，Alef Aeronautics執行長杜霍夫尼表示，目前飛天車還存在許多技術挑戰，像是車輛如果要飛天，需要高強度的螺旋槳系統，且尺寸、重量與價格等種種考量，都將影響民眾是否能夠使用到飛天車，另外在法規與安全設計上，還有許多複雜的挑戰。

根據美國宇航局與學者意見，飛天車應有明確的路線規劃，才能避免這些車輛與建築物發生碰撞，加上飛天車仍存在噪音，一旦普及化，恐怕使得城市有更加嚴重的噪音汙染，所以如何在法規設計上保障駕駛安全，減少對城市的干擾，就是繁瑣的工程。

負責環境設計與永續服務的英國公司奧雅納建議，都市可以透過「營業執政」

的方式來管理飛天車，規定包括宵禁間、飛天車密度上限與費用等，將出租車的負面影響降到最低。

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美國 噪音

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