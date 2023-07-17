跨國企業 加速與陸「數據脫鉤」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸實施更嚴格數據及反間諜法律，在中國大陸營運的跨國企業正加速推動「數據脫鉤」。（美聯社）
中國大陸實施更嚴格數據及反間諜法律，在中國大陸營運的跨國企業正加速推動「數據脫鉤」。（美聯社）

由於美中關係惡化、中國大陸實施更嚴格的數據及反間諜法律，在中國大陸營運的跨國企業正加速推動「數據脫鉤」，區隔中國大陸和其他地區的資訊科技（IT）系統。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸7月1日起實施擴張版的「反間諜法」，執法人員接連突襲及制裁美國企業，已使中國大陸的外商承受更大壓力，全面推動中國大陸數據的在地化，並區隔IT系統。

報導指出，美國麥肯錫、波士頓顧問集團及Oliver Wyman等顧問業者都正在進行IT系統區隔工作。

年利達律師事務所的上海數據法遵專家羅伯茲表示，「跨國企業擔憂反間諜法之名，而間諜一詞本來就會令人擔憂」。他表示，北京當局4月頒布最新版「反間諜法」的條文中，提到可能對違反者實施刑事制裁，且由中國大陸國安單位執法，要求分享敏感資訊。

以往中國大陸的西方業者擔憂中國大陸可能取得他們的數據，現在同樣擔憂把敏感數據攜出中國大陸時，會違反法規。

一家美國顧問公司的主管表示，該公司幾個月前已開始重整系統，對幾乎每項數位工具都建立一套昂貴的「中國專用」版，並且禁止員工攜帶中國大陸專用的筆記型電腦離境，還建立中國大陸專用伺服器，並為在地團隊建立第二電郵信箱，網址字尾加上「.cn」。他表示，數據問題令他們「深感在中國做生意為何如此困難」。

另外，由於中國國家互聯網信息辦公室開始執行數據安全評估，以控管數據外流，也促使跨國機構將數據在地化。執法機關已展開為期兩年的審查，適用於中國大陸員工數超過1萬人、對外傳送「重要數據」或「敏感個資」的企業；這項審查原訂今年3月底完成，但對許多企業的審查工作還沒結束。

中國英國商會表示，企業認為儘可能地把中國大陸的數據在地化，不要把數據傳到國外，是較容易且風險較低的作法。

中國歐盟商會的訪調顯示，約10%的成員企業表示已讓中國大陸的IT系統完全區隔於世界其他地區之外，四分之三表示已在地化IT系統，數據儲存也做到某種程度的在地化。

間諜 美國

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