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彭博：鎧俠與威騰尋求8月前達成合併協議

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
消息人士說，威騰與鎧俠研擬在8月前合併。路透
消息人士說，威騰與鎧俠研擬在8月前合併。路透

彭博資訊引述知情人士報導，在歷經數月的協商後，記憶體晶片巨頭威騰（Western Digital）和日本同業鎧俠（Kioxia）目標在8月前達成合併協議。

消息人士說，威騰將分拆旗下的快閃記憶體事業，與鎧俠合併成一家新的事業體，威騰將持有略高於50%的股權，由鎧俠主管負責日常營運，但威騰的主管也不會缺席，而合併所需的資金已到位。

消息人士也說，這兩大晶片巨頭都將取得新合併事業體的董事席位，而總部將設在日本，起先將在美國那斯達克交易所交易，最終尋求在東京掛牌。身為鎧俠的出資者貝恩資本將獲得特別股息。

威騰股價14日盤中一度應聲大漲6.5%，收盤漲幅收斂至0.8%，報每股39.66美元，市值約為127億美元。

知情人士表示，雙方尚未達成最終的協議，時程可能會變動，也有破局的可能。鎧俠是一家閉鎖型股份有限公司，在2018年從東芝分拆出去。

多年來彼此競爭的威騰與鎧俠，若能攜手合作，有助於迎戰三星電子。

去年威騰在與維權投資人Elliott投資管理公司商談後，宣布評估替代戰略選項。彭博資訊今年1月報導，威騰和鎧俠已重啟合併談判。

日本 主管

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