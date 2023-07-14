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Fed升息增加利息收入 富國銀行Q2獲利暴增57%

經濟日報／ 編譯易起宇陳苓／綜合外電
富國銀行上季獲利暴增57%，主因是Fed升息提振利息收入。美聯社
富國銀行上季獲利暴增57%，主因是Fed升息提振利息收入。美聯社

富國銀行（Wells Fargo）和花旗集團均在14日公布第2季財報，富國銀行因從客戶身上賺得更多利息收入，獲利勁揚57%，但花旗受交易部門疲弱拖累，獲利銳減36%。

富國銀行14日表示，截至6月底為止的三個月間，淨利為49.4億美元，或每股盈餘1.25美元，比去年同期的31.4億美元或每股0.75美元，暴增57%。

該銀行表示，上季淨利息收入（NII）攀增29%至131.6億美元，並宣布上調2023年的淨利息收入展望，預估將比去年的450億美元成長約14%；該銀行先前預期成長10%。

美國聯準會（Fed）為遏制通膨進行的一連串升息，讓銀行得以調高放貸費用。富國銀行股價14日早盤應聲上漲約2%。

另一方面，花旗交易業務黯淡，削弱了個人銀行和財富管理部門的成長，第2季市場部門的營收減少13%至46億美元，主要是固定收益和股票活動趨於疲弱，投資銀行費用也大減24%至6.12億美元。但個人銀行和財富管理部門的營收上揚6%至64億美元。

花旗上季淨利縮減36%至29.2億美元，或每股1.33美元，不及去年同期的45.5億美元，或每股2.19美元。扣除一次性項目的每股盈餘為1.37美元，倒是優於路孚特預期的1.30美元。

美國 聯準會 Fed

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