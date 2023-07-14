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預期快速降息不實際 避險基金龍頭：美國通膨之戰距離結束還遠

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期Fed將快速降息的想法並不成熟。路透
避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期Fed將快速降息的想法並不成熟。路透

本周全球股、債市同步大漲，但避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯（Bob Prince）對此大潑冷水；他警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期聯準會Fed）將一連串快速降息的想法並不成熟。

英國金融時報（FT）報導，普林斯表示，假定Fed很快就會放鬆信用其實是大錯特錯；他表示，「Fed並非將要降息，他們不會依照市場現存的預期去做」。

目前利率期貨市場預期，Fed將於秋季時再升息1碼，並預期之後的12個月將轉而放鬆信用，到2024年11月時聯邦資金利率將降到3.8%（3.75%~4.0%），亦即共將降息6碼。

普林斯指出，「通膨已經下降，但仍然太高，而且接下來可能維持目前水準。目前的重大風險在於能源價格回升，且工資升幅仍強」，這可能使通膨反彈。

他相信，核心通膨率的底部可能在3.5%~4.0%之間，使Fed須進一步緊縮貨幣政策，並令股市多頭大失所望。他表示，緊縮「可能採取利率維持在高檔的形式」。即使如此，「對於持有債券及股票而言，這並不是很好的環境」。

他表示，橋水基金一直「針對緊縮周期布局」，對風險性資產持審慎態度；「我們今年的績效接近持平；元月時失利，之後逐漸收復失土」。

美國 Fed 聯準會 通膨 降息

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