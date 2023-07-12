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Nvidia傳協商成為安謀IPO主要投資者 還沒敲定價格

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金融時報引述幾位知情人士報導，矽智財大廠安謀（Arm）正洽談引入輝達（Nvidia）做為主要投資者。路透
金融時報引述幾位知情人士報導，矽智財大廠安謀（Arm）正洽談引入輝達（Nvidia）做為主要投資者。路透

幾位知情人士透露，矽智財大廠安謀（Arm）正洽談引入輝達（Nvidia）做為主要投資者，此時安謀正推動最快9月於紐約上市的計畫。

金融時報報導，知情人士說，安謀希望在首次公開發行股票（IPO）階段，就讓輝達以及包括英特爾在內的安謀現有合作夥伴取得安謀的長期股權。

這項消息激勵安謀母公司軟銀（Softbank）股價12日盤中大漲2.9%至每股6,946日圓。軟銀是在2016年以240億英鎊（320億美元）收購安謀。

潛在投資者目前仍在與安謀針對安謀的估值進行協商。一名知悉討論內情的消息人士說，輝達希望入股的價格，會讓安謀的總估值達到350億至400億美元，但安謀希望估值能接近800美元。

輝達去年被迫放棄以660億美元收購安謀的計畫，原因是該交易案受到監管機構阻撓，這也使得安謀改為朝IPO方向前進。

在安謀推動IPO之際，引進大型投資者的目標是要協助支撐股價。許多未上市科技公司和顧問業者正密切關注安謀今年的IPO能否成功，因為過去一年來，新掛牌上市的數量銳減。

在IPO市場艱困時期，取得幾家主要投資者預先支持是很流行的一招，因為如此能確保需求、向其他潛在投資人提供保證。

安謀和輝達拒絕置評。一位知情人士表示，協商尚未定案，也可能不會敲定投資。另據接近軟銀的人士表示，孫正義親自投入為軟銀尋求主要投資者。

輝達目前是安謀的客戶，但最新的入股協商顯示出輝達想要從核心的繪圖處理器業務，拓展至可處理多數其他運算功能的中央處理器業務。

一名消息人士說，安謀熱中於引進輝達的資金，做為讓安謀把AI定位為成長計畫核心的方式之一，「在發行股票文件中，每三個字就會有個字是AI，輝達對於它參與AI是如此重要」。

IPO 客戶 孫正義

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