快訊

【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

現金不再為王...這種日幣的流通量降最多

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付崛起等因素影響，日圓硬幣流通數量在日本已降至空前新低水準。 路透
受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付崛起等因素影響，日圓硬幣流通數量在日本已降至空前新低水準。 路透

英國金融時報（FT）報導，在日本流通的日圓硬幣數量已降至空前最低水準，顯示日本家庭長期以來對小豬撲滿投硬幣的熱愛即將結束。

日本銀行（央行）最新公布的數據顯示，日圓硬幣庫存雖自1970年來穩定攀升，但該庫存目前的年比水位已連續18個月下滑。FT解讀說，這主要受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付技術崛起等因素影響。

無現金支付的普及程度在2022年疫情期間加速攀升，有人認為這與硬幣帶有細菌和硬幣被視為新冠病毒傳染媒介有關，無現金交易占所有消費者支付比重已達36%；相較下，十年前這項比重為15%。

有分析師認為，日本民眾不再使用硬幣，可能也代表他們的儲蓄觀念已產生廣泛的變化。

根據日銀，在所有流通的硬幣中，面額最大的500日圓硬幣流通量掉最多。這是日本家長給孩子存錢最常見的硬幣，立意是在孩子小時候就建立起穩定的儲蓄模式，並使孩子學習延遲滿足。日本家長常在零錢中找出500日圓硬幣，放入孩子的小豬撲滿，等撲滿存滿後再拿去存入銀行帳戶。

不過，日本銀行業者從去年底開始對大量硬幣的存款，收取最多1,100日圓的高額手續費。

摩根大通（JPMorgan）駐日本經濟學家表示，儘管銀行存款需求占日本家庭資產比重大致維持穩定，且流通在外的日圓紙幣數量減幅低於硬幣，但日本央行的數據可能預示民眾使用現金的變化。

摩根大通分析師尚提爾說：「硬幣使用量下滑，可能暗示日本現金為王的觀念出現更廣泛的轉變」，他上月寫給客戶的信中也提到硬幣使用量驟降這件事。

硬幣 日本經濟 小豬

延伸閱讀

日本「平均年收入曝光」 網友絕望嘆：拚盡全力只為活著

柯文哲曝台灣無法加入CPTPP 經貿辦：日本各界均表歡迎

今年首批日本食品檢出輻射殘留 食藥署：經勸說後退關

日本政府對跨性別公務員使用女廁設限 最高院認違法

相關新聞

換日幣再緩緩！日圓四連升 研究員：將測試140大關

近來日本股市下跌，促使外匯部位出場，讓日圓擺脫頹勢，相對於美元連續四天升值，逼近140兌1美元大關。

美股進入多頭行情 投資機構心存五大憂慮

美股標普500指數上半年漲逾20%，進入多頭市場。儘管美股已克服利率上升及銀行危機等多重風險，但基金經理人仍表示並不相信...

美股早盤漲跌互見！道瓊上揚120點 市場等待通膨數據出爐

美股三大指數11日早盤漲跌互見，道瓊工業指數上揚120點，稍後漲勢收斂，投資人正靜待預計本周稍晚出爐的通膨數據，市場觀望...

強化媒體識讀 Meta擬在Threads標註政府附屬帳號

社群平台臉書今天表示，中國經營的假帳號網絡正在「進化」，採取新策略在海外挑起爭端；母公司Meta Platforms主管...

鴻海宣布退出與Vedanta半導體合作 印度官員：不影響發展目標

鴻海科技集團昨天宣布退出與印度吠檀多集團的半導體合作，印度電子暨資訊科技部副部長強德拉謝克在推特表示，這不會影響印度發展...

好事已近？彭博：緯創印度廠最快下月賣給塔塔集團

知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協議，把當地的廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦