市場預期 聯準會月底將升息

聯準會（Ｆｅｄ）幾位官員十日表示，可能需要進一步提高利率，以壓低依然過高的通膨，但目前的貨幣政策緊縮周期已經愈來愈接近尾聲。

從去年三月以來，聯準會已累計升息廿碼（五個百分點），但六月選擇不升息，以留出時間來評估之前提高借貸成本帶來的影響。不過，大多數官員仍認為在二○二三年底之前應至少再升息兩次。

聯準會將於廿五、廿六日開會，市場普遍預期聯準會可望升息，使政策利率目標區間達到百分之五點二五至五點五；但市場尚未釐清聯準會是否會在九月會議再次升息，或要等到十一月，還是按兵不動，讓通膨逐漸緩解。

舊金山聯準銀行總裁戴利在華府智庫布魯金斯研究院的活動表示，「我們可能需要在今年再升息兩次，以真正使通膨率可持續的回到百分之二目標。」她說，儘管做得太少的風險仍然大於過度升息的風險，但隨著聯準會接近升息周期的「尾聲」，這兩方面正在變得更加平衡。

紐約聯邦準備銀行十日發布六月美國消費者短期通膨預期連續第三個月下滑，降至百分之三點八，至兩年多來最低。這可能會支持物價壓力正在減弱的說法，進而減輕聯準會再次升息的一些壓力。但調查也顯示，房價預期連續第五個月上漲，這顯示住房通膨仍可能再次成為聯準會的問題。