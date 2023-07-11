換日幣再緩緩！日圓四連升 研究員：將測試140大關

近來日本股市下跌，促使外匯部位出場，讓日圓擺脫頹勢，相對於美元連續四天升值，逼近140兌1美元大關。

彭博資訊報導，日圓兌美元11日盤中一度來到140.38，相較於上月底觸及的近八個月低點145.07，反彈3%以上。同期，日經225指數下挫近3%。

6月底日圓貶至接近145，讓部分交易者感到不安，擔心決策者可能會出手干預。日圓上個月的匯價，逼近當局去年9月出手阻貶的防線，為當局自1998年來首次介入護匯。日本高層官員警告，正密切關注市場，若有需要將採取適當行動。

Market Risk Advisory研究員深谷幸司說，儘管市場仍對美國經濟的疲弱跡象相當敏感，「市場情緒似乎要讓美元/日圓匯價，測試突破140」。

另外，日本每日新聞指出，投資人預料周三（12日）出爐的6月美國消費者物價指數（CPI）將降溫，可能會讓聯準會（FED）縮減激進升息力道，因而出售美元，壓低美元匯價。

與此同時，分析師說，外界揣測日本央行或許會在本月稍晚的會議上，調整超寬鬆貨幣政策，以縮小美國和日本的長期利差，也讓美元承壓。