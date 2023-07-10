反移民浪潮 助長民粹主義

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
為了緩解勞工短缺，多國都鼓勵移民流入，卻在世界各地引發更大的反彈。（路透）
為了緩解勞工短缺，多國都鼓勵移民流入，卻在世界各地引發更大的反彈。（路透）

華爾街日報（WSJ）分析，為了緩解勞工短缺，多國都鼓勵移民流入，但創紀錄的移民進入全球富裕國家，卻正在世界各地引發更大的反彈，包括提振民粹政黨的聲勢，也使政府遭遇緊縮政策以抑制移民的壓力。

加拿大、歐洲以及亞洲部分地區國家，一直在鼓勵更多移民前來，以協助緩解勞動力短缺並抵銷人口下降的影響，但合法移民人數的激增以及大量非法移民到來，卻讓許多選民感到不安，把犯罪率上升及房價狂飆歸咎於這些移民。

荷蘭聯合政府上周五未能針對限制移民的新措施達成共識，因而垮台，便是政府承受壓力的最新案例。義大利和芬蘭的反移民政黨最近都掌權，甚至已開始影響瑞典和奧地利等地的政局。

WSJ的數據分析顯示，隨著新冠限制措施鬆綁、富國勞工短缺加劇，富裕國家去年淨流入約500萬名移民，所有富國的民調都顯示，反移民政黨的支持率都躍升，約半數加拿大人認為，在這個人口4,000萬人的國家，每年要吸引50萬名移民的目標實在太多，75%擔心會使房屋、與房屋及健康服務需求暴增。

英國近半數民眾認為合法移民太多了，美國人對反移民的態度更加堅定，法國極右派領袖雷朋甚至再度成為總統大選的熱門人選。

布魯塞爾獨立智庫Globsec副總裁弗洛伊登斯坦 (Roland Freudenstein)分析說，瑞典和德國等地慷慨的社會福利制度，刺激許多移民來到歐洲，而美國夢則吸引更多追求個人理想者。但在2015及2016年，湧入歐美的移民激增，加劇不滿情緒，在這種民粹主義下，導致英國退出歐盟以及反移民的川普入主白宮。

移民 美國 加拿大

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