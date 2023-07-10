大陸擴產 全球塑膠業有壓

中國大陸20項以上的新石化計畫今年都將陸續完工投產，涵蓋諸多塑膠原料，預料未來幾年將對全球塑膠業景氣造成壓力，業者獲利率亦將走軟，預料對台塑、樂天化工、湖南煉油等亞洲廠商的衝擊最大。

彭博資訊報導，ICIS顧問公司指出，儘管中國大陸部分新增的產量將供內銷，但由於中國大陸經濟疫後復甦力道低於預估，加上投資過多導致供給過剩，因此生產乙烯、丙烯等石化原料的報酬率將萎縮。今年6月獲利率已比2019年的水準低40%，未來更加看淡。

中國大陸塑膠需求成長速度，已超越燃料等其他石油衍生產品，因此業者熱衷於擴張石化產能。業者最初的構想是基於電動車快速普及，汽油消費量減少，因此增產石化產品以提升價值鏈，結果卻因為太多業者新建石化廠，使供給過剩，反而壓縮獲利率。

由於中國大陸內需無法消化新增產能，當地業者將以較低的價格擴大輸出石化產品，蠶食日本、南韓大廠的國際市占率。顧問業者Wood Mackenzie的專家李賽門（音譯）指出，儘管越南、土耳其、南非及印度市場需求增加，但並不足以完全吸納中國大陸新增的供給量。

標普全球大宗商品公司化學顧問副總裁陳賴瑞（音譯）指出，今年就可能出現供應過剩，預估要到2025年全球供需恢復平衡之後，業者的獲利率才會好轉。李賽門也預料，今年及明年將是石化業的反轉點，中國大陸將取代台、日、韓，成為石化業領導國家。

中國大陸在2020～2024年間的乙烯新產能，已達到一年3,000萬公噸，但業者仍繼續投資新廠。今年5月中國石化公司宣布投資人民幣278億元在洛陽建立新廠，預訂2025年完工投產，沙烏地阿拉伯最近對山東榮盛石化的投資，也是以石化產品為核心。

西方國家擔憂中國大陸擴產的衝擊。ICIS數據顯示，到今年底時，中國大陸石化產能將占全球總產能近四分之一，而五年前只占14%。

JTD能源服務公司指出，中國大陸不僅是全球煉油業領導者，並將成為最重要、最有競爭力的石化產品供應者。印度、越南等國可能會在境內增建石化產能。