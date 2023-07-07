日圓已連升值兩天 他卻估日圓將貶10% 跌破160

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
有「日圓先生」之稱的前日本財務省高級官員榊原英資表示，在日本和美國貨幣政策持續分化之際，日圓匯率可能跌破去年觸及的逾30年低點，甚至跌破160日圓。 路透
有「日圓先生」之稱的前日本財務省高級官員榊原英資表示，在日本和美國貨幣政策持續分化之際，日圓匯率可能跌破去年觸及的逾30年低點，甚至跌破160日圓。 路透

有「日圓先生」之稱的前日本財務省高級官員榊原英資表示，在日本和美國貨幣政策持續分化之際，日圓匯率可能跌破去年觸及的逾30年低點，甚至跌破160日圓。

日圓對美元已連續第二天升值，7日盤中甚至一度大漲1.36%，報142.11日圓兌1美元。

榊原表示，在日本銀行（央行）堅持超寬鬆策略，而美國聯準會（Fed）為了遏制通膨而持續升息之際，日圓匯率可能會比目前水準再下跌10%以上，甚至貶破160日圓，而時間點可能會在明年。

他說，當匯率貶至1美元兌160日圓左右時，日本當局「就可能會傾向於出手干預以支撐日圓」。

榊原表示，日圓可能會持續貶值，直到日銀收緊貨幣政策。那有可能會發生在明年稍晚時候，日銀屆時可能同時取消負利率政策和放棄殖利率曲線控制政策。他去年曾準確預測日圓兌美元匯率會貶到150日圓。

榊原說，如果日本經濟如同預期地變得過熱，那麼日銀就有可能會在2024年收緊政策。

日本經濟 美國 通膨 日圓

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