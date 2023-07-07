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北京管制鎵鍺出口後 美、歐、韓積極因應

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合物電
中國大陸已加強管控稀土金屬的出口。路透
中國大陸已加強管控稀土金屬的出口。路透

在中國大陸加強管控稀土金屬出口後，南韓已展開對供應鏈稀土礦物的緊急調查，歐盟正爭取讓北京當局縮小管制範圍，美國則計劃增加國內的相關金處產量。

韓國每日經濟新聞Pulse News報導，在中國大陸本周宣布對鎵、鍺實施出口管制後，南韓產業通商資源部6日召開產業供應鏈調查會議，晶片和顯示器製造商都參與這場會議，政府評估，高度仰賴中國大陸的稀土礦物，面臨高度不確定性，因而要求業界提供供應鏈情勢的資訊與多元化計畫。

南韓產業通商資源部指出，截至2021年，中國大陸約占稀土礦物進口的86%，超過半數用於晶圓抛光媒介的稀土礦物，也都來自中國大陸。

此外，彭博資訊報導，歐盟正在爭取中國大陸縮小管制範圍，希望確保這兩種金屬的出口管制措施，是基於明確的安全影響，並且遵循世界貿易組織（WTO）的規定。歐盟認為，這些原料被用於廣泛的科技產品，更擔心中國大陸正在武器化製些關鍵礦物。

不同層級的歐盟和中國大陸官員都已討論這些限制。歐盟正開始評估境內產業和成員國可能遭遇的影響，以及接下來可以採取哪些行動。

另據路透報導，美國五角大廈表示，國防部擁有鍺的戰略庫存，但目前沒有鎵的庫存，正積極採取措施，援引「國防生產法」擴增鎵、鍺等微電子和太空供應鏈會用到的關鍵礦物採礦與加工活動。

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