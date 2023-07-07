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美國FDA全面批准阿茲海默症新藥！可望延緩腦部退化5個月
美國食品暨藥物管理局（FDA）6日全面批准阿茲海默藥物lecanemab（藥品名為Leqembi），未來將列入美國政府「聯邦醫療保險」（Medicare）和其他保險計畫的給付。
這款靜脈注射藥物lecanemab用於治療患有輕度失智和早期阿茲海默症的患者。這是全球第一款藥物被證實可以適度減緩阿茲海默症所引起的認知能力下降問題。
這款由日本製藥公司「衛采株式會社」（Eisai）和美國「百健」（Biogen）生物科技公司合作開發的lecanemab新藥，能有效移除大腦內的「類澱粉蛋白斑塊」，已於今年1月獲得FDA有條件批准。
FDA透過審查一項涉及1800名患者的大型研究數據證實該項結果，該研究中，與服用安慰劑的患者相比，施打該藥物的患者記憶力和思考能力下降速度減緩約五個月。
FDA神經科藥物主任Teresa Buracchio發布聲明說，這項驗證性研究證實，該藥物對於阿茲海默症患者來說是一項安全有效的治療方法。
但Leqembi也有副作用，醫生處方籤會附上最高警語，提醒極少數人可能會出現腦腫脹和腦出血的危險副作用。
FDA全面批准這款新藥後，「聯邦醫療保險」將得以給付這款藥物，全美至少6000萬名老年人受益，其他私人保險業者也將跟進。這款新藥每兩周注射一次，一年療程價格約為2萬6500美元(約合新台幣83萬元)。
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