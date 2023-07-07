台積電ADR跌1.56% 較台北交易溢價10%

台積電ADR周四下跌1.56%，收在99.41美元，較台北交易股票（2330）溢價10.02%。費城半導體指數同日下跌1.24%。

美國股市周四因投資人擔憂聯準會將再激進升息而拋售股票，連續第二天下跌。道瓊工業指數收盤下跌366.38點或1.07%，收在33,922.26點；標普500指數下跌35.23點或0.79%，收在4,411.59點；那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，收在13,679.04點。

台灣加權股價指數周四下跌294.26點，收在16,762.17點，台積電跌2.92%收在565.00元。