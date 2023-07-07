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台積電ADR跌1.56% 較台北交易溢價10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四下跌1.56%，收在99.41美元，較台北交易股票（2330）溢價10.02%。費城半導體指數同日下跌1.24%。

美國股市周四因投資人擔憂聯準會將再激進升息而拋售股票，連續第二天下跌。道瓊工業指數收盤下跌366.38點或1.07%，收在33,922.26點；標普500指數下跌35.23點或0.79%，收在4,411.59點；那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，收在13,679.04點。

台灣加權股價指數周四下跌294.26點，收在16,762.17點，台積電跌2.92%收在565.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.09 -2.09 108.50 +7.91

中華電 CHT 114.15 -1.40 115.00 -0.74

台積電 TSM 621.61 -1.56 565.00 +10.02

聯電 UMC 48.02 -0.26 48.15 -0.26

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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