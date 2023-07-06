美就業市場強韌推動Fed繼續升息 道瓊早盤跌逾400點

最新公布的就業數據強韌有餘，讓美國聯準會（Fed）繼續緊縮有了更充足的理由。美國股、債市6日早盤同步承壓，道瓊指數跌逾400點，美國2年期公債殖利率升破5%，最高觸及5.120%，是16年新高。10年期美債殖利率也突破4%。債券價格與殖利率走勢相反。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間企業增聘員工人數比預期多出一倍有餘，達到49.7萬人，是2022年7月以來最大增數，遠超過彭博訪調經濟學家預期的22.5萬人，也高於5月的26.7萬人。5月增聘人數比初估的27.8萬人下修。凸顯勞動力需求仍強，尤其是面對消費者的服務業。

同日美國勞工部公布，上周（止於7月1日）初領失業救濟金人數增加1.2萬人，季調後人數增至24.8萬人，略高於濟學家原估的24.5萬人，顯示勞動市場僅溫和趨緩。

這都強化了Fed繼續升息的論據。

道瓊指數早盤最低跌458點，至33,829點，與標普500和那斯達克綜合指數一樣，跌幅都超過1%，費半指數和台積電ADR早盤也都跌逾1%。