油價上漲2% 市場權衡供應削減與經濟前景下的未來走勢

油價周二攀升2%，市場在主要石油出口國沙烏地隔阿拉伯和俄羅斯8月削減供應以及全球經濟前景疲軟之間權衡可能的走勢。金價周二小漲，投資人正在尋找美國聯準會未來利率路徑的進一步線索。

油價走高，市場權衡供應削減與經濟前景

沙國周一表示，將把自願減產每日100萬桶的計畫延到8月。俄羅斯和阿爾及利亞則自願將8月產量和出口規模分別降低每日50萬桶和每日2萬桶。

根據PVM分析師Tamas Varga，如果完全落實，供應將較2022年8月每日減少536萬桶，甚至更多，因為OPEC+聯盟中的幾個產油國無法完成自己的產量配額。

現在的減產規模總計超過每日500萬桶，占全球石油產量的5%。

周二，布蘭特原油期貨結算價報每桶76.25美元，上漲1.60美元。美國原油期貨上漲1.44美元，報71.23美元。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「顯然，沙烏地阿拉伯正採取先發制人的措施來穩定原油價格，寄望油價上漲至每桶80美元以維持國內預算。」

指標原油在上一交易日收跌約1%，黯淡的總體經濟前景導致稍早漲幅回吐。

美國市場周二因獨立紀念日休市。

企業調查顯示，由於中國大陸和歐洲的需求低迷，全球工廠活動下滑，美國製造業活動6月也走低，達到新冠疫情第一波感染出現時的水準。

部分分析人士認為，這種更廣泛的不確定性可能給OPEC+縮緊供應的努力蒙上陰影。

黃金交易清淡，投資人尋找聯準會利率線索

金價周二走高，因部分交易商押注最近疲軟的美國經濟數據可能促使聯邦備理事會（FED）重新考慮升息軌跡，同時也在等待聯準會發布上次會議記錄，為未來的利率路徑尋找進一步的線索。

現貨金上漲0.4%，報每英兩1,928.09美元，交易量因美國放假而減少。

美國期金上漲0.3%，報英兩1,935.90美元。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，「周一公布的美國經濟數據，包括PMI在內，比預期疲弱，對黃金構成了支撐，市場參與者將密切追蹤即將公布的美國就業市場數據，觀察之前的升息是否造成經濟放緩。」

但他補充說：「周三的聯準會6月會議記錄可能『很鷹派』，與主席鮑爾最近的證詞一致。」

根據CME的Fedwatch工具，投資人認為7月升息1碼的可能性接近86%。高利率阻礙對不孳息黃金的投資。

市場本周還將關注非農就業數據，此前公布的數據顯示，美國製造業6月出現下滑。

中美貿易戰也有新的進展，中國大陸政府限制了半導體、電動車和高科技產業中會用到的一些金屬出口。

之前的衝突也使美元受益，減少對黃金的需求。

現貨銀上漲0.6%至每英兩23.02美元，鈀金攀升0.8%至每英兩1,238.92美元。鉑金勁揚1.4%至每英兩919.06美元，並有望連續第三個交易日上漲。