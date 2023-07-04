美債殖利率倒掛 惡化

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國一個重要的公債殖利率曲線在3日逼近數十年來最嚴重的倒掛水準，交易員預期聯準會（Fed）將會進一步收緊政策。

根據彭博資訊的數據，2年期美國公債殖利率在3日升至4.96%，比10年期公債殖利率高出110.8個基點。今年3月這個殖利率曲線的倒掛觸及110.9個基點，為1981年以來最大。之後，這項殖利率差一直在此水準附近狹幅波動。

隨著市場預期Fed本月將升息1碼（25個基點），以及年底前還會再調升基準利率，這種倒掛的趨勢正在加速。目前交換合約的價格顯示，市場預估Fed在7月26日的會議上將緊縮約23個基點。

在連續十次升息後，聯準會上月維持利率不變，以評估政策利率上升對經濟的影響。 但之後公布的經濟數據比預期強勁，顯示聯準會可能會進一步收緊政策。

投資人正在等待本周將公布的多項經濟數據，包括美國6月的製造業和服務業指數、就業市場報告，及聯準會上次開會的會議紀錄。

在此之前，聯準會主席鮑爾上周表示，通膨率需要一段時間才能回到央行設定的2%目標範圍內。鮑爾還重申，可能會進一步升息，並暗示決策官員甚至可能在連續的政策會議上執行升息，主要取決於未來公布的數據。

聯準會 美國

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