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關切日本干預匯市？葉倫：有和日方討論利弊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國財政部長葉倫表示，針對近來日圓匯率暴貶，正和日本政府討論進場干預的利弊。 美聯社
美國財政部長葉倫表示，針對近來日圓匯率暴貶，正和日本政府討論進場干預的利弊。 美聯社

美國財政部長葉倫表示，她正與日本政府商討透過外匯干預因應日圓貶值的利弊得失。

日經新聞報導，葉倫6月30日在紐奧良被問到是否美國是否關切日本可能干預匯市時說，「我們的團隊正設法更加了解干預的理由，並正和日本官員保持聯繫」。

日圓兌美元匯率6月30日貶破1美元兌145日圓，為去年11月來首見，接近日本政府去年為阻貶日圓而進場干預的水準。日圓近期貶勢已讓政府官員表示，正在觀察日圓走勢並準備採取行動。

日經指出，日本政府去年9月進場干預時，美國財政部曾表示「理解日方的行動」，暗示容許日方干預，因為美方原則上雖反對任何國家政府恣意干涉匯率變動，但當時日方政府說明，進場干預只是為了抑制日圓匯率的急遽變動。

葉倫這次雖未明講是否容許日方行動，但承認有與日本政府進行商討，「一般來說，我們對干預匯率的看法是，為因應過度變動所做的干預雖屬合理，但還是相信市場決定的匯率」。

美國財政部6月16日發布的匯率政策半年報中，將日本從操縱匯率的「觀察名單」中移除，原因是日本在三項評估標準中只有巨額貿易順差達標，其他兩項標準「干預匯率」及「經常帳順差對國內生產毛額占比」均未達標 。

在日本上次干預匯率後，美國財政部於去年11月發布的匯率報告中，也給予日本「透明度高」的評價，未批判日本的干預行動。

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