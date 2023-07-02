美大型銀行帶頭增發股利

摩根大通、高盛、摩根士丹利、富國等大型銀行上周通過美國聯準會（Fed）規定的壓力測試後，6月30日宣布將發放更高的股利給股東。這代表考試過關後，這幾家銀行的資本要求可以降低，可拿出更多的錢來回饋投資人。

英國金融時報指出，今年聯準會壓力測試的結果，讓銀行的股東們獲得一筆意外之財；對美國銀行業者來說，也暫能鬆一口氣，因為這或許可能是聯準會最終確定是較嚴格的資本標準。

聯準會上周三（6月28日）公布的年度壓力測試結果顯示，美國最大的23家銀行在假設的經濟危機中，一共將會損失5,410億美元，所幸仍有足夠的資本可以吸收損失。這項測試用來決定這些大銀行該有的所謂「抗壓緩衝資本」，測試由去年10月開始。

摩根大通說，季度股利派發，將由每股1美元提高到1.05美元；摩根士丹利由0.78美元增為0.85美元；富國的季配息由0.3美元增為0.35美元；高盛則是計劃將股利由每股2.5美元增加到2.75美元。

即使被要求提高資本標準的花旗集團，也微幅將股利由原定的0.51美元，調高到0.53美元。

花旗執行長范潔恩在新聞稿中表示：「我們當然不樂見抗壓緩衝資本必須增加，但測驗結果仍舊展現花旗的財務韌性，挺得過聯準會測試中所有經濟環境中的嚴重負面情境。」

除了加發股利，摩根士丹利表示，200億美元的庫藏股計畫會重新授權執行。摩根大通和富國也說，現在有能力重新買回自家股票。

摩根大通執行長戴蒙說：「聯準會2023年的壓力測試結果展現銀行業的韌性。即使經歷嚴重衝擊，銀行仍然是大範圍經濟與金融體系中的堅強支柱。」摩根士丹利執行長高曼則強調，提高股利的決定，反映摩根士丹利的「穩健的資金部位」。

但業界依然存在焦慮，因為一旦美國執行新的國際標準，也就是「巴塞爾協定第三版」（The Basel III），美國的銀行又需要保有更多資本。對此戴蒙表示，摩根大通對未來可能的更高資本要求，已有所準備。