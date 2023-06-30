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美元指數攀兩周高點 日圓貶至144.9 因Fed升息預期走高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美元指數周四攀升到兩周高點。路透
美元指數周四攀升到兩周高點。路透

美元指數周四攀升到兩周高點，此前經濟數據顯示，勞動市場根基穩固，給美國聯準會繼續升息提供了可能的支撐。

上周美國初次請領失業救濟金的人數減少2.6萬人，經季節性調整後為23.9萬人，低於路透訪調經濟學家預期的26.5萬人，且降幅是20個月來最大。

此外，美國商務部將第1季國內生產毛額（GDP）較上季成長的年率上修到2%，預測為1.4%，5月公布的前值為1.3%。

準會主席鮑爾周四在西班牙央行于馬德里舉行的活動上暗示，決策者很可能在本月稍早暫停行動後又恢復升息。

Quant Insight分析主管Huw Roberts說：「就目前而言，面對我們看到的所有貨幣政策緊縮行動，經濟仍彰顯韌性，這表明聯準會與其他央行將不得不繼續下去。」

周三，鮑爾在歐洲央行主辦的一場央行總裁會議上表示，他認為至少2025年前通膨率不會回到聯準會的2%目標。 

此外，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四表示，如果價格成長偏離目標，或者通膨預期「以困難方式」出現變化，聯準會將不得不升息。

與會的其他央行總裁，包括歐洲央行總裁拉加德和英國央行總裁貝利，也支持進一步升息，但日本央行總裁植田和男除外。

稍早公布的歐洲數據顯示，德國6月通膨率高於預期，打破年初以來穩步下降的趨勢。但西班牙和義大利的通膨有所放緩。

Roberts說：「最新讀數...表明通膨具有黏性，就算不是整體通膨減少，至少也是核心通膨水平，歐洲也一樣。看西班牙的核心通膨，還有德國的——這說明央行仍需發揮作用。」他補充表示，投資人季度和月末的倉位調整也可能影響價格走勢。

美元指數上漲0.35%，報103.310，稍早一度觸及6月13日以來最高的103.44。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預計聯準會在7月會議上升息1碼的可能性有86.8%，上一交易日為81.8%，並完全排除今年降息的可能性。

美元兌日圓匯價連續第三天走強，創下144.9日圓的七個半月新高，聯準會和日本央行的貨幣政策預料仍將大相徑庭。

投資人正關注日本央行是否會再次干預市場，上次出手是在日圓處於145關口附近。

瑞典克朗兌歐元一度觸及11.8502克朗的紀錄低位，此前瑞典央行宣布小幅提高政策利率，並加快債券出售步伐。

通膨 聯準會 日本央行 日圓 Fed

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