寬鬆資金退潮終致Lordstown破產 創辦人卻全身而退

在游資充裕的低利率時代，投資人找尋能以電動車（EV）和自駕軟體掀起汽車業變革的明日之星，重金投資有潛力的新創公司絕不手軟，即使尚未推出可開上路的車，遑論營收，也無所謂。但如今情況已改觀，寬鬆資金退潮暴露出誰在祼泳，日前聲請破產的美國電動車新創公司Lordstown或許就是一例。

彭博資訊報導，從Nikola Corp.到Fisker Inc.，電動車新創公司何其多，但Lordstown曾經特別搶眼，因為這家公司的源起富涵象徵意義。Lordstown的創辦人伯恩斯（Steve Burns）花了2,000萬美元，從通用汽車（GM）手中買下俄亥俄州東北部一座老舊車廠，並信誓旦旦要讓這座廠面目一新。伯恩斯還發下豪語，將以一台電動皮卡，打敗特斯拉（Tesla）、通用和福特（Ford）。

然而，Lordstown征服全球車市的美夢雖美，卻從未實現，沿途倒是顛簸不已。

Lordstown夢想從未實現

這趟顛簸之路始於一個錯誤。美國前總統川普2019年5月推文宣布，通用汽車將把俄亥俄廠賣給Workhorse Group，一家仍在賠錢的電動車新創公司，伯恩斯也曾是Workhorse執行長。但跟通用簽售廠協議的其實不是Workhorse，而是新成立的Lordstown Motors。

頂著有川普政府支持的光環，Lordstown透過特殊目的收購公司（SPAC）DiamondPeak，在2020年尾借殼上市，順利募集到6.75億美元資金，用來開發Endurance電動皮卡，標榜四個輪子都內建馬達的創新設計。

但數月後，放空機構興德堡研究（Hindenburg Research）發布報告，指控伯恩斯誤導投資大眾，尤其指稱該公司聲稱Endurance預售訂單已突破10萬台的說法不實。伯恩斯則引用流行樂壇小天后泰勒絲的歌詞「憎恨者只會恨恨恨恨恨，你必須把它甩掉」。

但興登堡報告促使美國證管會（SEC）和司法部對Lordstown展開調查，儘管這些執法機關都尚未宣布調查結果，該公司內部調查發現，伯恩斯的確針對預購訂單發表不實聲明，於是他在2021年6月辭職。Lordstown隨後發布「持續經營警訊」，成為該公司可能撐不下去的第一個徵兆。

伯恩斯離職後，接手清理爛攤子的是曾任億萬富豪投資人艾康副手的尼尼瓦吉（Dan Ninivaggi）。他在2021年底敲定協議，以2.8億美元把工廠售予鴻海（富士康），條件包括鴻海承諾一筆股權投資。按尼尼瓦吉的計畫，不只是要打造Endurance，也要為使用鴻海電動車平台和產能的任一家汽車製造商開發電動車。

鴻海攜手Lordstown紛擾

彭博報導指出，去年底，鴻海以新的協議和投資條件取代與Lordstown的原始合約，但看來鴻海仍同意以1.7億美元買下18%的股權和一些優先股。消息傳出後，Lordstown股價一度躍漲29%。

不料，沒多久Lordstown就指控鴻海採取行動「與真正的合資關係漸行漸遠」，雙方關係開始交惡，最後落得以未履行合約為由對鴻海提出告訴。鴻海這方則強調，對Lordstown的提告行為，及對外聲明中關於鴻海的不實評論、惡意攻擊，將保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。

猶有甚者，初期出廠的幾輛Endurance貨卡也通不過實際上路考驗，其中至少有一輛已交車給車主。今年2月，Lordstown召回19輛皮卡，並要求鴻海暫停生產。

接下來，Lordstown又投出一枚震撼彈：表示需要另一個外部合作夥伴的專業技術和合作，因為與鴻海共事無法把定價6.5萬美元皮卡的製造成本壓得夠低，也就無利可圖。

這顯示雙方合作關係加速惡化，使Lordstown股價直線下墜，到4月時已跌破每股1美元並且一蹶不振，促使那斯達克發出下市通知。鴻海便以此為由，擱置下一輪投資，Lordstown則指稱鴻海無權那麼做。

除非日後真的冒出新的合作夥伴，否則Lordstown提起訴訟或許是為股東撈回一些錢的唯一途徑。

至於創辦人伯恩斯，則早在Lordstown聲請破產之前就已出清所有持股，估計落袋約6,600萬美元。