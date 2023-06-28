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拉加德：ECB下月繼續升息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行總裁拉加德。（路透）
歐洲央行總裁拉加德。（路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德與國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜出席歐洲全球央行年會時，都強調緊縮政策必須持續更久，才能壓低通膨；她們並警告，目前市場對通膨下降的預期太過樂觀。

拉加德發表開幕演說時表示，ECB可能無法宣告升息周期很快就會結束；「除非此一展望發生重大改變，我們7月仍將繼續升息」。

她並表示，「我們必須明白地對外溝通，表示只要有必要，我們將（使利率）維持在高水準。這將確保外界不會產生利率政策很快就會逆轉的預期，並讓之前的行動能夠產生充分的影響力」。

IMF副總裁高萍娜表示，全球各大央行需要更長時間使通膨回降到目標水準；如果發生金融動盪，則整個過程可能更長；目前金融界對抑制通膨的成本及困難度太過樂觀，可能會引發一些不穩定的風險，使各國央行更難處理。

她表示，「目前通膨重返目標需時甚長。儘管整體通膨率漲勢已經大幅減緩，但服務類通膨仍高，且回歸目標的日期可能進一步延後」，央行必須維持緊縮政策，就算必須以經濟成長為代價也在所不惜。她強調，投資人似乎對通膨路徑太過樂觀，且不認為經濟成長會受到多大衝擊；這是不大可能出現的組合，尤其是在高利率可能維持更久的情況下。

她並警告，一旦遭遇現實情況的打擊，資產價格可能將重新評估，並引發金融動盪。一旦金融壓力可能成為系統性風險時，央行的力量相當有限，且各國政府目前的財政能力相當有限，因此央行可能必須容忍通膨更慢下降，以避免緊縮政策導致經濟與金融危機。

高萍娜強調，「貨幣政策應該繼續緊縮，之後繼續維持在具有約束力的水位，直到核心通膨明顯下降為止」。

通膨 IMF

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