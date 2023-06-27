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「女股神」伍德再加碼台積電ADR和超微 繼續賣特斯拉

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伍德（Cathie Wood）繼續押注人工智慧（AI）題材。路透
伍德（Cathie Wood）繼續押注人工智慧（AI）題材。路透

「女股神」伍德（Cathie Wood）繼續押注人工智慧（AI）相關股票，各以200萬美元左右成本加碼超微（AMD）和台積電美國存託憑證（ADR），同時再賣特斯拉價值200萬美元的股票。

伍德旗下的方舟投資（ARK Investment）周一買進18,583股的超微股票，以當天107.51美元的收盤價計算，這些股票價值約為200萬美元。

這些股票將納入方舟自動化技術與機器人ETF（Ark Autonomous Technology and Robotics ETF，代號ARKQ）的組合中，超微如今在這檔基金組合所占比率為0.1966%。

ARK也買進台積電ADR 18,106股，其中4,117股納入上述ETF，其餘股票納入ARK下一代網際網路ETF (ARKKW)。以台積電ADR周一100.11美元的收盤價計算，這次加碼台積電的價值約181.3萬美元。

彭博資訊彙整的數據顯示，伍德 12日也為ARKQ買進台積電 ADR 98,170股，時隔近一年半再度敲進台積電。

此外，方舟投資繼續減持特斯拉的股票，從ARKQ賣出5,196股，從ARKKW賣出3058股。以周一241.05美元的收盤價計算，價值相當約200萬美元。方舟旗下ETF 6月到目前為止已經賣出了逾50萬股特斯拉股票。

台積電 ETF 特斯拉

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