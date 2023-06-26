中國、印度帶頭衝 亞洲成電動車重鎮

中國電動車銷量再創新高。由於中國與印度兩國極力發展電動車，電動車銷量佔比逐年穩定上升，將帶動充電站等基礎設施需求上升。對此，美國福特等傳統車廠也表示，中國已成為電動車市場的強力競爭對手。

充電站需求將增加

據《Oil Price》報導，今年2月1場在新加坡召開的研討會指出，2035年，中國電動車擁有率將達到3,000萬輛，代表未來10年還會需要更大量的充電站。2022年，中國安裝了30萬處充電站，數量大幅領先美國。「中國乘用車市場信息聯席會」預估，2023年以電動車為主的新能源車將來到850萬輛，佔新車總銷售的36%。

受到電動車發展備受矚目，充電基礎設施也跟著成長，預估2029年亞洲充電站市場規模將成長30.8%來到699億美元，幅度超越全球的26.6%。

除了中國，印度電動車發展也相當亮眼。從2021到2022年領牌的電動車成長3倍來到101萬輛，其中又以2輪與3輪最受歡迎。電動車目前每年銷量雖僅佔年銷量300萬輛的1%，但透過政府補助措施，預計2030年將上看30%。

印度電動車成長3倍

據《ABP Network》報導，截至2022年會計年度，印度電動雙輪車銷出72萬多輛，相較前1年的23萬輛成長3倍。預估到2030年，印度國內電動自行車與電動機車數量將來到2,200萬輛。

根據印度智庫政策委員會指出，一般印度民眾每天平均移動距離為24125公里，對於通勤需求的民眾來說，電動雙輪車已可滿足需求。因此，讓電動雙輪車在當地大受歡迎。

基礎建設仍不足

不過，印度充電站數量仍然有限，顧問公司FGE分析師迪倫辛指出，「有限的充電設施、國內電動車生產低以及電池成本高，仍是印度要讓電動車普及的主要障礙之一。」

福特汽車董事長比爾福特稍早表示，「如果美國想要競爭，自己必須提升競爭力。中國發展非常迅速而且大規模發展，現在也正在出口車輛。」

【更多精采內容，詳見 】