向航運業課碳稅 呼聲再起

今年「新全球金融公約峰會」主席國法國23日在這場峰會閉幕時表示，共有23個國家與區域性機構支持對航運業的溫室氣體排放課稅，承諾在聯合國國際海事組織（IMO）下月會議上，採納更雄心勃勃的氣候目標。

根據法國提供的會議摘要和資訊，法國、西班牙、挪威、葡萄牙等22國及歐盟執委會，都支持對國際航運業「排放溫室效應氣體（GHG）課稅的原則」。

超過八成的世界貿易靠船舶運輸，航運另占人造溫室效應氣體總排放量2.9%，但至今大致未被課稅，因為海上不屬任何政府的司法管轄區。但若全球航運業監管機構IMO課徵碳稅，將鼓勵航運業者加快綠色轉型，並用徵得的碳稅（粗估每年可能上看千億美元）資助窮國因應氣候變遷。

對航運業者課碳稅並非新點子，之前多國就曾向IMO提議，此案仍在研議中。這場巴黎峰會的討論摘要顯示，23國與區域機構允諾在7月3日至7日舉行的會議上，採納更具雄心的修正版IMO排放溫室效應氣體策略，以利達成「把全球升溫限制在攝氏1.5度以內的目標」。

支持的23個國家和區域性機構是：法國、丹麥、挪威、賽浦勒斯、西班牙、斯洛維尼亞、摩納哥、喬治亞、萬那杜、南韓、希臘、越南、立陶宛、巴貝多、馬紹爾群島、所羅門群島、愛爾蘭、模里西斯、肯亞、荷蘭、葡萄牙、紐西蘭和歐洲執委會。

名單雖很壯觀，但並不包括世界兩大經濟體美國和中國大陸。美國財政部長葉倫表示，美國正評估課徵海事稅的提案。

但要在成員超過170國的IMO達成協議，化解各國之間互相競爭的種種利害衝突，談何容易。預料下月IMO海事環境保護委員會開會時，可望修訂降低排放溫室效應氣體排放的策略，但「全球碳稅」還不會拍板定案。

另外，參與這場巴黎峰會的世界領袖23日也表示，同意讓世界銀行等多邊開發銀行擴大放貸，預料未來十年總放款能力應可提高2,000億美元，協助低所得經濟體。此外，富國也快要正式許下承諾，對開發中國家提供千億美元氣候融資。