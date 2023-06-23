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風電事業問題比預期還糟 西門子能源股價重摔36%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
西門子歌美颯發現旗下風電機存在比預期嚴重的品質問題，將拖累其轉虧為盈，導致母公司西門子能源23日盤中股價一度重挫36%。路透
西門子歌美颯發現旗下風電機存在比預期嚴重的品質問題，將拖累其轉虧為盈，導致母公司西門子能源23日盤中股價一度重挫36%。路透

西門子能源因風電子公司西門子歌美颯的成本問題持續惡化，取消今年全年獲利指引，拖累股價23日盤中重挫36%，創下2020年開始交易來最大盤中跌幅。

西門子歌美颯執行長埃克霍爾特（Jochen Eickholt)）23日向記者表示，該公司發現其陸上風電機有「比預期還糟」的品質瑕疵，延後了能夠轉虧為盈的時間。西門子能源表示，額外成本可能超過10億歐元（11億美元）。

西門子能源的風力事業因為鋼材和其他關鍵原料的成本上漲，及其風電機的一系列技術問題，陷入嚴重虧損。但另一方面，該公司的天然氣發電和輸電部門卻因乾淨能源需求增長而持續獲利。

埃克霍爾特不願說明風電部門能轉虧為盈的時間。西門子能源維持對整體集團的營收指引，以及對天然氣服務、電網技術和產業轉型部門的預測。

西門子能源約一個月前才剛上修過營收預測，因為能源轉型技術的強勁訂單抵銷了西門子歌美颯的擴大虧損。

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