快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

AI招手！軟銀孫正義：投資轉守為攻

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 美聯社
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 美聯社

日本軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義今（21）日宣布，他所領導的全球最大科技投資公司，即將由近幾年的防守模式轉回進攻模式。

彭博資訊分析，這對新創生態圈是個受歡迎的消息，因為目前在新創業界，即便是賺錢的公司估值也下滑，主要是高利率的環境讓流動性減弱，各創投基金因而無不提高警戒。孫正義今天在軟銀的年度股東會上，大談對人工智慧（AI）潛力的興奮之情；正因AI招手，促他決定轉守為攻，準備投資押注。

在本周之前，孫正義大部分時間都遠離公眾目光，甚至沒有參加軟銀的財報法說會，旗下願景基金已經連五季都虧損數十億美元，新投資實際上停滯了。他那時說，重心目前放在晶片設計公司安謀（Arm）的首次公開發行股票（IPO）。

孫正義說，正因長期休眠過冬，現在軟銀才能再有資金能夠出手投資。他提到安謀的前景，說安謀現在正處於爆炸性的成長初期，而且他用過去幾年時間，將工程師的人才增加一倍。

孫正義對股東說，「我們很快就將開始反攻」，「你們的孫子長成到我們年紀時，我相信他們將生活在一個電腦比所有人類智慧總加還聰明1萬倍的現實裡。」

軟銀股價在今天股東會召開之前一度上漲4.1%，孫正義談話後漲幅縮小。不過本季到目前，軟銀股價已上漲30%，正朝近三年單季最佳表現邁進。

彭博指出，孫正義是投資AI的早期冠軍，前一天他就對軟銀的電信事業股東說，很欣慰如今大眾對AI潛力的了解正在提升。

安謀的IPO作業近來前途更加光明，也是受惠於生成式AI熱潮。現在主要投資人包括英特爾（Intel），募資金額上看100億美元。

孫正義 IPO 義大

延伸閱讀

期貨商論壇／台積期 伺機布局

傳軟銀Arm至少與10家公司洽談IPO投資 英特爾、蘋果、台積電在內

日職／哪隊需要曾峻岳？ 牛棚最差的樂天應是最佳選擇

彭博：小摩CEO戴蒙高調訪陸後 計劃今造訪台灣

相關新聞

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1航空入前10

航空顧問公司Skytrax公布《2023全球最佳航空公司》排名，前五名依序為新加坡航空、卡達航空、全日空、阿聯酋航空和日...

有希望！鐵達尼觀光潛水器搜救人員 「每30分鐘聽到一次撞擊聲」

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海參觀鐵達尼號殘骸失聯至今，CNN報導，根據有關搜索的最新內部政府備忘錄，搜索...

拜登政府選定Google母公司董事長 協助下一代晶片研發

拜登政府表示，已選定Googl母公司字母（Alphabet）董事長韓尼希（John Hennessy）和其他四位科技產業...

特斯拉何時赴印度？馬斯克見莫迪後說：會盡可能快

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（20日）傍晚在紐約與印度總理莫迪會談，討論赴印度設廠的可能性。會後馬斯克...

美股走低道瓊下跌245點 輝達逆勢漲2.61%

美股在本周第一個交易日下跌，將市場推向一年多以來未見水平的漲勢暫作喘息。

印度股市市值 躍全球第四

在外資追捧之下，印度股市的市值已超過英國和法國，躍居全球第四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦