富爸爸：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，美國銀行業的動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。
羅伯特・清崎15日在推特上表示，據傳會有更多銀行倒閉，而LoanDepot是美國區域型銀行倒閉潮的下個潛在受害者，「區域性銀行和房貸公司正要倒下；請謹慎以對。我不相信美國總統拜登、聯準會（Fed）主席鮑爾、財長葉倫所說的任何一句話，要獨立思考」。
上周，羅伯特・清崎把重心放在闡明美國房市的情況，他認為大規模的房市崩盤即將到來。他還認為，比起2023年即將到來的危機，2008年那次危機相形見絀。
他8日在推文這麼說：「史上最嚴重的不動產崩盤。2008年是全球金融危機，而2023年將讓2008年的全球金融危機看起來不算什麼。2019年，舊金山的辦公大樓市場很火熱。2023年，同樣的建築卻跌了七成。」接著他又在推文後頭再次建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，他認為這三種資產才是安全避風港。
他今年發出的警告愈來愈頻繁。2月時，在科技巨頭掀起裁員潮之後，他便預言市場會崩盤。
他在1月時釋出的訊息則是，他認為全世界已經陷入衰退。「全球硬著陸。壞消息：破產、失業、流離失所的情況大增。就這樣被迫退休。好消息：划算的交易無所不在，黃金、白銀、比特幣會是無價之寶。」
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