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Fed「跳過」升息 美股道瓊早盤漲逾200點

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）14日一如預期宣布暫停升息，美國股市15日早盤開平走高。美聯社
聯準會（Fed）14日一如預期宣布暫停升息，美國股市15日早盤開平走高。美聯社

在聯準會（Fed）一如預期宣布暫停升息後，美國股市15日開盤時漲跌互見，隨後一路走高；道瓊工業指數早盤一度漲208點或0.6%，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數走揚0.2%。費城半導體指數走低1.2%，台積電ADR挫1%。

Fed 14日一致決議按兵不動，聯邦資金利率區間維持在5%~5.25%不變，為一年多來首見，但暗示年底前仍可能再升息2碼。

Fed主席鮑爾在會後記者會上說，在下次舉行會議前，聯邦公開市場委員會將利用六周時間「考量貨幣政策的累積緊縮效果」。他也說，目前尚未決定7月採取的舉措。

Alliance投資長Chris Zaccarelli表示：「Fed（14日）震驚了市場，不是透過升息（畢竟他們一如預期按兵不動），而是因為他們在措辭和未來經濟預測展現出比預期更鷹派的態度。」

在Fed決策出爐後，美股14日一度應聲急挫，但在鮑爾記者會結束前跌幅又收斂。

Polunsky Beitel Green負責人Beitel Green說，雖然此一政策顯示Fed已從利率周期的上升階段，過渡到調整階段，但若有必要，Fed無疑已做好充分準備在未來進一步升息。不過他也說，若出現這種情況，Fed採取的措施會更加斷斷續續，並以較小的1碼來進行。

Fed 美股 道瓊指數

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