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ECB如預期升息1碼 暗示將繼續緊縮

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐洲央行（ECB）15日宣布三項主要利率同步各升1碼，符合市場預期。路透
歐洲央行（ECB）15日宣布三項主要利率同步各升1碼，符合市場預期。路透

歐洲央行（ECB）15日再度提高三項主要利率各1碼，存款利率從3.25%調高到3.50%，主要再融資操作（MRO）利率提高到4.0%，邊際貸款利率上調到4.25%，符合市場預期。歐洲央行並表示，通膨依舊太高，將確保利率升到足以限制經濟的水準，暗示還會繼續升息

ECB並預估，歐元區今年經濟成長0.9%，2024年成長1.5%，2025年再加速到1.6%。至於整體通膨率今年平均為5.4%，明、後年分別為3.0%和2.2%。

【中央社／法蘭克福15日綜合外電報導】

歐洲中央銀行今天決議連續第8度升息，利率來到22年來最高水準。即使歐元區經濟陷入衰退，歐洲央行持續對抗通膨之戰。

歐洲央行今天一如市場預期調高基準存款利率1碼至3.5%。歐洲通膨雖然減緩，仍是歐洲央行2%目標的3倍以上。

法新社報導，隨著通膨持續對歐洲經濟造成影響，歐洲央行今天也下修歐元區今、明年經濟成長預估。

歐洲央行調降歐元區今年經濟成長預估至0.9%，明年經濟成長預估則下修至1.5%。

歐洲央行今年3月預估歐元區今年經濟成長1%，明後年經濟成長預估1.6%。

歐洲央行表示，歐元區消費者物價雖開始緩降，不過仍將盤踞高點，通膨「太高，（持續）太久」。

歐洲央行今天預測歐元區今年通膨將達5.4%，明、後年則將分別降至3.0%和2.2%。

歐洲央行今天發布的2023年、2024年和2025年通膨預估值，比今年3月的預估值多了0.1個百分點。

通膨 ECB 升息

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