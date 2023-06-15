Fed這次會議「跳過」升息 暗示年底前可能再升2碼

美國聯準會周三（14日）宣布利率維持不變，對連續15個月的升息按下暫停鍵，但在最新經濟預測中暗示，年底前可能再升息2碼，Fed主席鮑爾還暗示，「兩年後」才會討論降息，他說，目前通膨的風險仍是上行。

Fed決議將聯邦資金利率區間維持在5.00%-5.25%，在會後聲明中表示：「本次會議將目標利率區間維持不變，以便委員會可以評估更多資訊及貨幣政策的影響」。

聲明指出，決定進一步升息時，將「把累計緊縮貨幣政策的程度，貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融方面的發展納入考量。」

鮑爾：幾乎所有官員都預期今年進一步升息 降息將在兩年後

鮑爾在記者會上表示，隨著Fed暫停升息，「我們已經做了很多工作，而我們緊縮政策的影響尚未完全顯現。」他說，即使官員們預期物價壓力將維持降溫的趨勢，但「通膨風險仍然是上行的」，「通膨壓力仍居高不下，距離回到2%目標還有很長一段路。」

在Fed決策出爐後，美股曾應聲急挫，道瓊一度重挫428點，標普500指數一度跌0.71%，隨後回升並於漲跌間拉鋸，最終收在平盤，小漲0.08%。

鮑爾補充說，幾乎所有決策官員都預期今年會進一步升息，他指出，儘管官員還沒決定會在未來的會議上做出什麼樣的決定，但7月的會議是一場「即時的會議」（live meeting），可能再次升息。

鮑爾拒絕透露下一次升息最早是否可能在7月份來臨，但強調屆時會視情況而定。

鮑爾也澆熄市場對今年底可能降息的預期，他暗示Fed降息的時間點會在「兩年後」（a coupole years out）。他說：「在通膨真正明顯下降的時候，降息將是合適的，而我們正在談的是兩年後」，「委員會中沒有一個人寫下今年降息，我也認為這可能完全不合適。」

點狀圖：年底前可能再升息2碼 年底利率中值為5.6%

最新經濟預測為周三的利率決定增添鷹派色彩。根據Fed官員最新的利率預測點狀圖，預料年底利率中值為5.6%，高於上一次點狀圖預測的5.1%，這代表還有可能升息2碼。

在18位官員中，有一半預期利率將達到5.6%，三位官員預期利率甚至會升到更高，其中一位認為利率會升到6%以上。還有兩位官員預期利率將維持在目前的水準，四位預期再進行一次1碼的升息是合適的。

不過，決策官員預期2024年將降息100個基點（4碼），同時通膨也將快速回落。

綜合來看，利率展望和預測可能促使投資者預期，Fed從7月的下一次政策會議開始將恢復以1碼的幅度升息。

決議公布後，美國股市下跌，利率期貨合約交易人士預期7月升息的可能性約為75%，年底前降息的機率下降。

SFRA Research首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）表示：「自上次會議以來，委員們顯然確實變得更加鷹派，我認為這讓投資者感到意外。」

調高經濟成長預估、調降失業率

Fed官員在上調利率預期的同時，也提高經濟成長預估、調降失業率預估，因此預期通膨率回到2%目標的進展將更加緩慢。

Fed如今預期2023年經濟將成長1%，較3月預測的0.4%提高了一倍多；預估年底失業率只會上升到4.1%，低於3月預測為4.5%。5月美國失業率為3.7%。

比預期更強勁的經濟代表著通膨回落速度將更加緩慢，Fed官員預期，到2023年底，核心個人消費支出（PCE）物價指數年比漲幅將從目前的4.7%下降到3.9%，3月預測為降至3.6%。