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SEMI：去年全球半導體材料市場增長8.9% 中國大陸排名第二

集微網／ 集微網

集微網消息，6月14日，國際半導體產業協會（SEMI）在最新《半導體材料市場報告》中指出，2022年全球半導體材料市場年增長率為8.9%，營收達727億美元，超越2021年創下668億美元的市場最高紀錄。

從細分領域來看，2022年晶圓製造材料和封裝材料營收分別達到447億美元和280億美元，成長10.5%和6.3%。矽晶圓、電子氣體和光罩等領域在晶圓製造材料市場中成長表現最為穩健，另外有機基板領域則大幅帶動了封裝材料市場的成長。

從國家和地區的表現來看，台灣連續第13年成為全球最大的半導體材料消費市場，總金額達201億美元，SEMI指出，台灣的優勢在於大規模晶圓代工能力和先進封裝基地。

同時，中國大陸維持可觀的年成長率表現，在2022年排名第2，總金額達129.7億美元。而韓國則位居第3大的半導體材料消費市場，總金額為129億美元。此外，多數地區去年皆實現了高個位數或雙位數的增長率，歐洲增幅最大為15.6%，其次是台灣，年增13.6%，日本則下降1%。

半導體 成長率 日本

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