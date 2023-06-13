股神加持好有力！巴菲特投資的日本五大商社股價創新高
「股神」巴菲特投資的日本五大商社13日股價創新高，此前美國投資銀行Jefferies金融集團將它們的目標價調高超過40%。此外，日股延續近期強勁漲勢，日經225指數今天盤中突破33,000點關卡，觸及33年來最高。
三井物產一度勁揚2.8%至每股5,182日圓（37美元），高於投資銀行Jefferies在12日報告中給予的5,000日圓目標價；三菱商事盤中勁揚近3%、伊藤忠商事漲逾1%、住友商事上漲逾2.5%，不過這幾家股價仍低於更新後的目標價。丸紅股價也大漲逾2%。
自從波克夏董事長巴菲特4月表示他已提高日本商社的持股、尋求增加在日股的部位後，這些公司股價就頻創新高。根據Jefferies的報告，有了巴菲特的加持，再加上包括實施庫藏股在內的股東報酬改善，以及改善ESG評分的措施，協助提升這些商社的市場氛圍。
日本最大商社三菱商事股價今年來已大漲51%，遠超過東證指數20%的漲幅。Jefferies分析師指出，這些公司的表現可能比大盤再高出10%至30%，以達到日本上市股票平均估值水準。
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