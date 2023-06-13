索羅斯交棒 三子接班

有「金融巨鱷」之稱的傳奇投資人索羅斯正逐漸把他家族辦公室的250億美元資產交給37歲的三兒子亞歷山大・索羅斯（Alexander Soros，下稱小索羅斯）打理。小索羅斯去年12月獲索羅斯創立的「開放社會基金會」（OSF）任命為主席，自稱政治路線中間偏左，計劃繼續利用家族的雄厚財力支持左傾的美國政客。

老索羅斯1992年押空英鎊，「擊垮」英國央行，獲利近10億美元而聲名大噪。結過三次婚、育有五子的他先前說，並不希望五個孩子裡的任一個接手OSF，認為該由最適合的人接管。現在則表示，這是亞歷山大「掙得的」。

在紐約大學主修歷史、加州柏克萊大學取得博士學位的小索羅斯，接受華爾街日報專訪時自稱比父親「更政治」，對川普尋求再入主白宮表達憂慮，「儘管我很想讓金錢退出政治，但只要對方在做，我們也得做」。OSF每年向支持人權和幫助建立民主的團體提供約15億美元。

多年來外界一直以為，索羅斯長子、有金融背景的強納森・索羅斯（Jonathan Soros）是呼聲最高的接班人選。52歲的強納森會和父親一起打網球，曾在OSF工作過一段時間，在動盪時期穩定索羅斯的避險基金。

但父子倆的個性截然不同，索羅斯性格衝動，強納森深思熟慮。當他們因兩位資深人手的招聘爭鋒相對，索羅斯認為自己的權威被挑戰，強納森則認為自己被看輕，導致他最後離開父親的投資事業。

強納森離開基金會後，小索羅斯接手基金會的全職職務，與索羅斯長久以來的顧問共事，以磨練他的公開演說和政治能力，一步步成為索羅斯的副手。

早期，小索羅斯幾乎不在會議上發言，而是以高調的社交生活聞名。每日郵報2016年曾報導他與名模及NBA球星來往，標題是「花花公子的奢華生活」。他說：「以我的背景，有很多誤入歧途的機會。我卻成了一個工作狂，我的生活就是工作。」