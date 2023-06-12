瑞士現金交易占比下滑

之前熱愛現金的瑞士民眾，對實體貨幣的熱情正在下滑，同時行動支付的比率持續升高，顯示民眾的交易習慣已改變。

彭博資訊報導，瑞士國家銀行（央行）數據顯示，去年瑞士消費者以瑞郎現金結算交易的占比為36%，低於2020年新冠疫情期間的43%，更遠低於2017年的70%。去年以簽帳金融卡結帳的占比為33%，信用卡和行動支付應用程式（App）各占13%和11%。

瑞士人向來喜歡現金，每位瑞士居民平均持有相當於1萬1,824美元的紙鈔和硬幣，居國際清算銀行（BIS）統計經濟體之冠。公民團體瑞士自由運動組織（FBS）蒐集超過13萬份連署，要求將實體貨幣的存在寫入憲法。

政府決定支持舉辦修憲公投，以防患未然地對抗數位貨幣漸受歡迎。瑞士央行副總裁施萊格爾說：「現金使用量已明顯下滑。但仍有超過三分之一的支付仍使用現金，強力佐證了民眾想用實體貨幣。」

瑞士央行數據顯示，到3月為止，共有810億瑞郎（890億美元）的瑞郎紙鈔和硬幣流通。很大一部分被放在國外保值，特別是逾半數是1,000瑞郎紙鈔。

瑞士央行去年6月開始升息後，在外流通的瑞郎現金減少，但仍遠高於負利率時期的水準。

但同時，瑞士點對點（P2P）支付應用程式「Twint」日漸受歡迎，在瑞士870萬人口中，有500萬人使用，瑞士央行的調查也顯示，去年在手機安裝支付App的民眾占比，比2020年暴增20個百分點。這與目前缺乏既有支付App的歐元區形成鮮明對比。

瑞士央行雖對民眾使用的支付方式保持中立，但施萊格爾曾說，若人們決定不再使用現金，使用量可能面臨「下滑螺旋」，從而推升貨幣物流的單位成本，「現金是運作良好的系統，但不能誤視為理所當然」。