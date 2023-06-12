ECB擬升息1碼 歐元有撐

歐洲央行（ECB）與日本銀行（央行）本周都將舉行利率決策，市場預期ECB幾乎篤定會升息1碼，貨幣政策路線和可能按兵不動的日銀與美國聯準會（Fed）益加分歧，將有助支撐歐元匯價。

ECB將在台灣時間15日晚間8時15分公布利率決策，經濟學者普遍預測將調升三大利率1碼，存款利率將拉高到3.5%。ING銀行全球總體經濟主管布澤斯基表示，「本周升息1碼看來已成定局。5月以來的數據雖對鴿派有利，但ECB決定寧可緊錯，不能鬆過」。

市場焦點將放在決策聲明是否暗示升息循環即將告終、以及最新的經濟預測數據。路透訪調的59位經濟學家中，43人預測ECB將在7月再升息1碼，提高存款利率至3.75%。此外，38位受訪學者認為，3.75%將是今年ECB存款利率的頂峰，17人認為頂峰將在3.5%，四人表示在4%。

學者認為ECB須進一步升息的最簡單理由，就是通膨降幅還不夠。5月歐元區通膨率年升6.1%，仍遠高於2%目標；多數學者預測至少在2025年之前，通膨率都將超過2%；學者對今年通膨率的平均預測數為5.5%，明年為2.5%。

5月核心通膨率則年升5.3%，學者預測第3及第4季將分別下降到4.9%及3.9%。德意志銀行首席歐洲經濟學者沃爾表示，「在9月會議前，ECB仍不大可能相信通膨已降到足以暫停升息的水位」。市場預期Fed本周將按兵不動，但7月升息的機率非常高，這也是ECB可能7月再度升息的原因之一。

目前歐元區經濟活動已明顯減緩，德國已確定陷入衰退，若ECB的最新經濟預測下調經濟成長率和通膨預估，將鞏固目前升息循環不會再走太久的預期。路透訪調的學者預測第2季經濟將開始反彈，未來三季每季都將成長0.2%。

另一方面，日銀將在16日發布決策，市場普遍預估將按兵不動。彭博資訊報導，日銀官員認為，債市機能已好轉，日殖利率曲線也區平順，目前沒什麼調整殖利率曲線管控政策的必要。

瑞穗證券也預估，日銀本周不太可能大幅調整貨幣政策，可能會等待未來五個月的更多數據以決定下一步，而且現在盛傳首相岸田文雄可能7月提前改選國會，因此日銀政策可能要到10月才會變動，包括廢止殖利率管控政策。

彭博資訊策略指出，基於歐美日的貨幣政策分歧預料將擴大，歐元本周在ECB與Fed會前有望挺升，歐元兌美元可能升至1.0850美元。