股價連漲11天 特斯拉市值增2,000億美元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）好消息紛至沓來，一掃之前的烏煙瘴氣，股價暴衝使市值近來飆升近2,000億美元。對照下，受通用汽車（GM）加入特斯拉充電網的消息打擊，充電樁競爭對手股價表現倒成一片。

彭博資訊報導，特斯拉股價9日勁漲4.1%，收在每股244.4美元，周線躍漲14%寫下1月來最佳紀錄，年初迄今累計漲幅達98%。隨著股價發動新一波猛攻，連漲11天追平特斯拉史上最長漲勢紀錄，這波攻勢讓該公司市值暴增1,940億美元。

即使特斯拉一向是走勢狂野的飆股，股價漲勢如此猛烈的往例也屈指可數。Bespoke投資集團的資料顯示，特斯拉之前連漲氣勢可相提並論的前例只有兩波：一波是止於2020年4月的十個交易日，另一波更長的漲勢發生在2021年1月。

引爆最新一波漲勢的大利多，是通用汽車8日宣布，旗下電動車將採用特斯拉的超級充電樁（Superchargers）。由於福特汽車（Ford）上月也宣布類似舉動，特斯拉充電樁篤定成為美國電動車產業標準。

RBC資本市場分析師納拉言說：「更多人買電動車（不論是通用或福特），連帶升高他們買特斯拉的可能性。漲潮托起所有船隻，消費者若瞄見鄰居買電動車，也可能跟著買--買特斯拉機率隨之升高。」

更多汽車大廠加入特斯拉充電網，使其他充電樁製造商股價大跌。EVgo股價9日暴跌12%，跌幅為近一個月來之最。ChargePoint猛摔13%，Blink Charging也跌11%，跌勢為2月來最慘。電動車充電系統設計商Beam Global股價滑落4.9%。

華爾街分析師認為，市場反應過度。

摩根大通分析師維持給ChargePoint股票「加碼」評等，因在職場、多戶家庭和車隊方面競爭力強過特斯拉；摩根大通給EVgo「中立」評等，長期展望不明，但除通用外，EVgo與豐田、速霸陸等電動車製造商建有夥伴關係。

美銀（BofA）也認為，最新消息對EVgo較不利，因為今後必須更直接與特斯拉搶充電樁客戶。