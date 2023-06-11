日擬設不動產代管制度

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本政府正考慮為人在海外的不動產所有人設立代管制度。在這套制度下，將會有專門的主管機關代替不在場的不動產所有人決定公寓管理的相關事宜，例如允許營建商進入屋內修繕。

日經新聞報導，日本政府此舉目的，是希望簡化涉及多戶公寓的大規模修繕作業程序，讓數量日益增加的老舊公寓能夠更容易修繕。目前，這類作業面臨法律阻礙，程序十分複雜。

據國土交通省調查，日本全國屋齡超過30年的公寓在2021年底共有249萬戶，預計20年內將躍增140%至588萬戶。

修繕作業對維持老舊公寓價值而言極為重要。

商用不動產服務供應商CBRE表示，海外投資人2021年在日本不動產投資中的占比為30%，並且在2021年12月的調查中，有74%外國投資人表示計劃在2022年投資更多日本不動產，因此預料占比還會進一步升高。

這項提案將在法務省的法制審議會進行討論，目標是在明年修法。這將是日本政府對人數持續增長的外籍屋主和因工作等理由旅居海外的本國籍所有人所衍生的問題，所做的回應。屋主因為人住海外而不在場或聯絡困難，經常對大型公寓的修繕和維持造成阻礙。呼籲為這種情況建立法律程序的聲浪已日益升高。

日本 公寓

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